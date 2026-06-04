Более 10 тысяч саратовцев посетили мультимедийную выставку «Росгвардия. История и современность»

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В Историческом парке «Россия — Моя история» в Саратове состоялось торжественное подведение итогов работы мультимедийной экспозиции «Росгвардия. История и современность», приуроченной к 10-летию создания ведомства и 215-летию формирования войск правопорядка России. За 100 дней работы выставку посетили свыше 10 тысяч жителей региона разных возрастов.Социальный проект «Росгвардия. Всегда на страже» был реализован автономной некоммерческой организацией по изучению, сохранению и популяризации археологического наследия Саратовской области «Живая история» при грантовой поддержке Правительства области.Экспозиция развернулась в 10 залах и включила в себя более 200 электронных страниц истории, в основе которых — архивные документы и личные коллекции сотрудников. Благодаря формату «оживших портретов» и оцифрованным материалам посетители смогли в прямом смысле прикоснуться к двухвековой летописи войск правопорядка.Выставка стала не только культурным событием, но и значимой образовательной площадкой. Для гостей было проведено 90 тематических экскурсий с участием ветеранов, личного состава и курсантов. Проект вызвал широкий общественный резонанс: публикации о мероприятии в социальных сетях набрали более 20 тысяч просмотров.Создателям удалось объединить редкие газетные вырезки, фотографии полувековой давности и материалы эксклюзивных изданий в единый визуально-информационный контент. Отличительной чертой выставки стала её открытость — экспозиция может дополняться новыми материалами, переданными действующими и бывшими сотрудниками ведомства.«Проект вызвал большой интерес, особенно у подрастающего поколения. Благодаря уникальным материалам и современным технологиям, таким как интерактивные панели и дополненная реальность, выставка стала не только познавательной, но и увлекательной, позволив глубже понять роль Росгвардии в обеспечении безопасности. Благодарю всех организаторов»,— отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Тимофей Лещенко.Символичным финалом работы экспозиции стала торжественная церемония передачи исторических реликвий. Первый командир 7-й роты специального назначения — первого спецподразделения милиции Саратовской области — майор внутренней службы в отставке Виктор Фитисов в знак сохранения памяти о воинах правопорядка передал ценные артефакты действующим офицерам Управления Росгвардии по Саратовской области.