Подготовлен проект изменений региональных нормативов градостроительного проектирования

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Суть изменений:- радиусы доступности в регионе до детских садов и школ приводятся в соответствие с федеральной нормой - 500 метров;- в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности максимально допустимый радиус доступности составит 800 метров. Эта норма будет относиться к уже сложившейся плотной городской застройке, где новое строительство соцобъектов невозможно.«При этом, подчеркну, при размещении новой жилой застройки в обязательном порядке сохраняются все нормативы по наличию свободных мест в ближайших учреждениях образования. Мы придерживаемся новых приоритетов в строительной отрасли, во главе которых остаются интересы людей.Кроме того, вводится норма, направленная на реализацию проектов по комплексному развитию территорий - на этих участках допускается подвоз детей до школ в специальном транспорте без взимания платы. Эта норма будет действовать только на время реализации проекта комплексного развития территорий и после окончания строительства все соцобъекты должны будут отвечать установленному радиусу доступности», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.