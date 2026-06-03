3 июня 2026 СРЕДА
Новости
21:07 | 02 июня
Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу
18:07 | 02 июня
Подготовлен проект изменений региональных нормативов градостроительного проектирования
18:00 | 02 июня
В Саратовской области открылся шестой пункт проката детских вещей
17:00 | 02 июня
В Гагаринском районе планируют наладить переработку винограда в промышленных масштабах и развивать агротуризм
16:30 | 02 июня
В год юбилея Детского парка в Саратове откроют самую современную библиотеку для детей
15:28 | 02 июня
Политолог Шмырев: по итогам праймериз «ЕР» победа на стороне сильных управленцев  
14:30 | 02 июня
Актуальные вакансии Саратовской области: зарплаты до 300 тысяч и расширенный соцпакет
12:00 | 02 июня
В Саратове формируют команду «гвардейцев»
11:18 | 02 июня
25 тысяч девятиклассников пишут ОГЭ по математике
09:35 | 02 июня
В Саратовской области в 2026 году «детский» бюджет составит около 100 млрд рублей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Политолог Шмырев: по итогам праймериз «ЕР» победа на стороне сильных управленцев  

Новости
В региональном отделении партии "Единая Россия" определили результаты предварительного голосования, которое проходило в онлайн-формате с 25 по 31 мая 2026 года. Это голосование было организовано для выбора кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную Думу, запланированных на сентябрь.

 
"Вячеслав Викторович Володин – уроженец Саратовской области с бесценным опытом управленца. Он трудится с большой самоотдачей, с заботой и глубоким пониманием проблем наших жителей. Я считаю, что он делает всё возможное и даже больше для улучшения жизни граждан.
 
Глубокое знание региона, его специфики и, что особенно важно, всех уязвимых мест и насущных вопросов — это результат многолетней и кропотливой работы Николая Васильевича Панкова. Он досконально вникает в суть каждого вопроса, находит по-настоящему эффективные решения.
 
Сергей Михайлович Гладков, сейчас занимающий должность депутата Саратовской областной Думы, активно работает над улучшением качества жизни жителей своего округа. Он полностью посвящает себя работе, стремясь к решению актуальных вопросов и улучшению социальной инфраструктуры.
 
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Юрьевна Кузнецова имеет тесные связи с нашим регионом, взаимодействует с местными жителями и реагирует на их потребности и проблемы. Она активно работает с различными общественными организациями, стремясь создать более благоприятные условия для семей и детей.
 
Глеб Яковлевич Хор, являющийся депутатом Государственной думы на протяжении пяти созывов, систематически организует встречи с жителями различных районов области. Во время своих рабочих поездок в регион он инспектирует объекты социальной инфраструктуры, контролирует ход дорожного строительства и благоустройства дворов, а также проверяет, как обустраиваются детские площадки и осуществляется закупка медицинского оборудования для местных больниц", - охарактеризовал кандидатов политолог Михаил Шмырев.