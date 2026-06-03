В Саратовской области открылся шестой пункт проката детских вещей

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1 июня, в Международный день защиты детей, в центре социального обслуживания населения Екатериновского района открылся пункт проката технических средств, мебели, предметов быта для ухода за детьми.Это уже шестой подобный пункт в Саратовской области: на сегодняшний день пункты проката детских вещей работают также на базе центров социальной помощи семье и детям в городах Балашов, Балаково, Энгельс, Саратов, а также в комплексном центре социального обслуживания населения Озинского района.Всего с момента открытия первого пункта в 2020 году услугами проката воспользовались 757 семей, с начала 2026 года – 78 семей.«Родители, воспитывающие детей до 3 лет и состоящие на социальном обслуживании, смогут без труда получить нужные вещи в безвозмездный прокат. Эта мера поддержки помогает семьям планировать бюджет, снижая финансовую нагрузку и обеспечивая малышей необходимым. Благодаря такому подходу родители получают возможность сосредоточиться на заботе и воспитании, а не на дополнительных расходах», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.Работа пунктов проката предметов для ухода за детьми является частью комплекса мер поддержки семей с детьми, предусмотренных региональной программой по повышению рождаемости и национальным проектом Президента России Владимира Путина «Семья».