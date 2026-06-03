В Гагаринском районе планируют наладить переработку винограда в промышленных масштабах и развивать агротуризм

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Площадь земель под обработку в сельхозпредприятии составляет 40 гектаров. Здесь уже посажены сорта Сибирьковый и Цимлянский Черный. В прошлом году была собрана первая тонна винограда. В планах - Мерло, Шардоне, Пино Нуар, Пино Блан и Пино Менье.В этом году предприятие приобрело новую крупную партию саженцев винограда – 13 000 штук и уже приступило к их высадке. Кроме этого, была приобретена крупная партия шпалер и сельскохозяйственной техники.По оценкам специалистов, при благоприятно складывающихся условиях в товарное плодоношение виноградники вступят через 3-5 лет. Тогда же планируется приступить к массовой переработке винограда: производство ставит перед собой задачу выйти на 400 000 бутылок в год.Для этих целей в собственности предприятия находится производственное помещение площадью более двух тысяч квадратных метров. Уже закуплена и смонтирована линия первичной переработки винограда производительностью до 8 тонн в час. Также приобрели линию розлива вина производительностью до 2 000 бутылок в час. После её монтажа планируется получение соответствующей лицензии.«Саратовский регион с точки зрения погодных условий достаточно тяжел для виноградарства. Но при этом отрадно, что уже второе предприятие идет в эту отрасль и занимается виноградарством, переработкой винограда. Достаточно амбициозные планы: в этом году будет закладываться порядка семи гектаров», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов во время посещения виноградников и знакомства с производством.Кроме этого, в планах предприятия – развитие агротуризма. Уже в этом году в поселке Расково намерены провести первый в регионе фестиваль молодых вин.