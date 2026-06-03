3 июня 2026 СРЕДА
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Актуальные вакансии Саратовской области: зарплаты до 300 тысяч и расширенный соцпакет

Новости
Кадровый центр Саратовской области представил новую подборку актуальных вакансий.

 
 
Так, саратовское общество с ограниченной ответственностью открыло вакансию на старшего инженера по обеспечению качества с заработной платой от 200 до 300 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит создание автотестов backend-сервисов, создание тест-планов и проведение регрессионного тестирования, развитие процессов и улучшение производственных метрик и многое другое. Тип рабочего места квотируется для трудоустройства также соискателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
 
Балаковское предприятие на зарплату 150-300 тысяч рублей ищет обрубщика для обработки литья и сварных изделий. Обязанности – обрубка, опиливание, зачистка и вырубка пневматическим молотком или зубилом вручную деталей с внутренними ребрами и перегородками в труднодоступных местах. Соцпакетом предоставляется служебное жилье или оплата его аренды, оплата питания, транспортных расходов, стоимости бензина, добровольное медицинское страхование.
 
Менеджера по продажам сельскохозяйственной техники с зарплатой до 250 тысяч рублей ищет саратовское предприятие. В социальном пакете - добровольное медицинское страхование и предоставление служебного транспорта. В обязанности входят встречи с клиентами с целью продаж и долгосрочного сотрудничества, ведение полного цикла продажи, анализ ситуации на рынке в регионе, определение его потребностей, товарного ассортимента и другое.
 
Напомним, по вопросам трудоустройства и профессионального обучения необходимо обращаться в территориальные кадровые центры. Справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.
 