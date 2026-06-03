25 тысяч девятиклассников пишут ОГЭ по математике

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В регионе стартовал основной период основного государственного экзамена, в котором примут участие около 25 тысяч девятиклассников. В этом году экзамен пройдет в период с 2 по 19 июня. Резервные дни – с 29 июня по 6 июля.Самыми популярными предметами по выбору в 2026 году стали география (49,4%), обществознание (44,7%) и информатика (42,8%).Сегодня девятиклассники сдают один из обязательных предметов - математику. Для его проведения задействовано 154 пункта проведения ОГЭ.Экзамен длится 3 часа 55 минут и состоит из двух частей: первая включает в себя 19 заданий с кратким ответом, а вторая — шесть заданий с развернутым ответом. Участникам экзамена разрешается использовать линейку для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования.Результаты будут известны не позднее 17 июня.Министерство образования Саратовской области