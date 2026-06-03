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В Саратовской области в 2026 году «детский» бюджет составит около 100 млрд рублей

Новости
В Саратовской области в 2026 году «детский» бюджет составит около 100 млрд рублей

 
В  бюджете области на 2026-2028 годы предусмотрено свыше 213 млрд рублей на поддержку семей с детьми. В текущем году на эти цели запланировано 80 млрд рублей за счет средств областного и местных бюджетов. Еще 19 млрд рублей выделяется региону из федерального бюджета на выплату через Социальный фонд России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Таким образом, общая сумма финансирования семей с детьми в Саратовской области составляет 99 млрд рублей.
 
Эти средства направляются на поддержку семей с детьми, включая меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, финансирование охватывает широкий спектр мероприятий в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта,  культуры, а также содержание и развитие соответствующих организаций.
 