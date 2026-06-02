2 июня 2026 ВТОРНИК
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"навестили военнослужащих в госпиталях: «Вместе мы сила!»

31 мая 2026 года члены Саратовского областного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» — Ольга Полянская, Анастасия Яблокова, Ирина Яковенко и Герман Белоусов — при поддержке «Союза женщин России» города Аткарска и Аткарского района, а также добровольцев Саратовской области, навестили наших военнослужащих, находящихся на лечении в Саратове.

Для защитников, которые проходят реабилитацию, были собраны и переданы необходимые вещи:

* одежда;
* средства личной гигиены;
* продукты питания;
* домашняя выпечка;
* письма и рисунки от детей.

Члены организации и активисты не просто передали гуманитарную помощь, но и лично пообщались с защитниками. Они пожелали им скорейшего выздоровления, выразили искреннюю благодарность за мужество и самоотверженность.

Огромная признательность всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.


Подобные акции — это не просто поддержка защитников Родины. Это яркий пример единства, патриотизма и неразрывной связи поколений. Вместе мы сила! Победа будет за нами!