Саратовцы передают государству гаражи, мешающие реконструкции авиационного техникума

Здание бывшего авиационного техникума на ул. Горького г. Саратова ожидает масштабная реконструкция. В планах - вновь использовать его в образовательных целях.
В ходе подготовки строительной площадки выяснилось, что значительная часть внутреннего двора здания находится в долгосрочной аренде у частных лиц. На арендованной земле расположены гаражи, подъезд к которым может осуществляться только через ворота техникума. Это создает серьезные проблемы для дальнейшей эксплуатации объекта по назначению, а также противоречит требованиям антитеррористической безопасности, ведь в учреждении будут обучаться дети.
Как рассказал председатель региональной общественной организации «Союз саратовских курсантов» Александр Гранков, ему стало известно, что на сегодняшний день несколько собственников помещений пошли навстречу властям: они добровольно отказались от права собственности, передав имущество в дар региона. Это стало первым шагом к решению проблемы, искусственно созданной прежним руководством областного центра.
«Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки, несколько правообладателей отказались от права собственности. Эти поступки вызывают слова благодарности за проявленную активную гражданскую позицию. Насколько мне известно, переговоры с владельцами оставшихся помещений, безусловно, будут продолжены. Можно только надеяться на их благоразумие и высокий уровень социальной ответственности", - отметил руководитель ветеранской организации.
Напомним, ранее действия чиновников, отдавших землю во дворе бывшего авиационного техникума в частные руки, осудили депутаты Саратовской областной Думы.