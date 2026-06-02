Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» в Саратовской области
Для формирования списка кандидатов в федеральный список для выборов в Государственную Думу IX созыва места распределились следующим образом :
1 место Вячеслав Володин
2 место Анна Кузнецова
3 место Глеб Хор
4 место Сергей Гладков
В одномандатном округе 164 больше всех голосов избирателей набрал Вячеслав Володин.
В одномандатном округе 165 - Антонина Галяшкина.
В одномандатном округе 166 - Николай Панков.
В одномандатном округе 167 - Александр Янклович.