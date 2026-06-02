Спасли обоих: врачи СГКБ СМП выполнили сложную операцию женщине на позднем сроке беременности

В Саратовскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи поступила жительница Москвы в тяжелом состоянии с жалобами на сильные боли в животе, многократную рвоту, сильную слабость. Пациентка находилась на 27-28 неделе беременности и ее состояние угрожало благополучию плода.
 
После выполненного в сжатые сроки полного  клинико-лабораторного обследования и расширенного консилиума было принято решение о незамедлительном оперативном вмешательстве с кесаревым сечением.

«Ситуация была критической. В результате панкреонекроза нагноившаяся киста головки поджелудочной железы прорвалась в брюшную полость. Развился сепсис и распространенный гнойный перитонит. Пациентка находилась в  инфекционно-токсическом шоке. Ее состояние осложнялось  двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести, спровоцировавшей  дыхательную недостаточность, и вторичным сахарным диабетом вследствие панреонекроза. Спасать нужно было обоих, и женщину, и ее ребенка», - комментирует заместитель главного врача по хирургии Петр Гнилосыр.
 
Экстренное, но тщательно спланированное оперативное вмешательство было успешно выполнено мультидисциплинарной бригадой ведущих специалистов больницы: заведующей первым гинекологическим отделением Кристиной Карагёзян, акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Викторией Морозовой, заведующим хирургическим отделением Валерием Козловым, хирургом, кандидатом медицинских наук Михаилом Хмарой, анестезиологом Еленой Павловой, медицинскими сестрами Еленой Шавардиной и Ольгой Вилковой.
 
«В результате проведенной операции кесарева сечения родился мальчик весом 970 г и ростом 38 см. Сразу после рождения малыш был передан в руки специалистов-неонатологов и доставлен в Областную детскую клиническую больницу для дальнейших лечебно-реанимационных мероприятий. Состояние ребенка удовлетворительное, он быстро набирает вес. Здоровье его мамы также уверенно идёт на поправку. Хочу отметить, что высокий уровень оказания специалистами нашей больницы медицинской помощи в этом сложном клиническом случае отмечен коллегами из федерального центра - НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. С ними была проведена телемедицинская консультация по тактике ведения данной пациентки в послеоперационном и послеродовом периоде», -подчеркнула главный врач медицинской организации Ирина Бугаева.