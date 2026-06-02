19:30 | 01 июня
Саратовцы передают государству гаражи, мешающие реконструкции авиационного техникума
19:00 | 01 июня
Политолог Казаков о праймериз «ЕР»: победили местные, коренные
18:37 | 01 июня
Саратовская казачья сотня объявила набор добровольцев
18:36 | 01 июня
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"навестили военнослужащих в госпиталях: «Вместе мы сила!»
18:32 | 01 июня
В Саратове прошел круглый стол, посвященный поддержке семьи и профилактике кризисных ситуаций
17:30 | 01 июня
Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» в Саратовской области
16:30 | 01 июня
Спасли обоих: врачи СГКБ СМП выполнили сложную операцию женщине на позднем сроке беременности
15:30 | 01 июня
Более 5000 участников и 109 лауреатов: юбилейный конкурс «Цифровой ветер» готовит кадры для цифровой экономики
14:30 | 01 июня
Опубликован план мероприятий, запланированных в июне в Парке покорителей космоса
13:00 | 01 июня
В Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
9,5 тысяч выпускников сдают ЕГЭ  

Сегодня стартовал основной период единого государственного экзамена, в котором принимают участие 9,5 тысяч выпускников 11-х классов.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня. Резервные дни – с 22 по 25 июня. Кроме того, для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни – 8 и 9 июля.
 
Самым популярным предметом по выбору традиционно остаётся обществознание — его планируют сдавать 46,1% выпускников. Фиксируется устойчивый рост интереса школьников к естественно-научным и технологическим дисциплинам. ЕГЭ по информатике выбрали 22,1% участников, по физике — 22,7%, по биологии — 19,4%, по химии — 14,3%. Профильную математику, необходимую для получения аттестата и поступления в вузы, будут сдавать 51,6% одиннадцатиклассников.
 
Сегодня, 1 июня, выпускники сдают ЕГЭ по трем предметам: историю напишут 1740 обучающихся, литературу - 426 химию – 1380.
 
«Я сдаю литературу. Конечно, предмет не из лёгких — нужно знать огромный объём информации. Планирую поступать в педагогический университет на учителя русского языка и литературы, поэтому выбрала для сдачи именно литературу. Моё самое любимое задание — десятое. Там нужно написать сочинение, раскрыть тему, и у тебя нет строгих рамок, можно проявить себя», - поделилась выпускница 11 класса саратовского лицея № 37 Софья Сысуева.
 
Свои результаты выпускники 11-х классов смогут узнать не позднее 15 июня.
 
Следующие экзамены состоятся 4 июня по русскому языку. Математику базового и профильного уровней напишут 8 июня. ЕГЭ по обществознанию и физике запланирован на 11 июня. Экзамены по биологии, иностранному языку (письменная часть) и географии ребята будут сдавать 15 июня. 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.
 