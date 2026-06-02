Предпринимательский форум «Делай на 100» собрал в Саратове ведущих экспертов страны и бизнес-сообщество

В Историческом парке «Россия — Моя история» прошел седьмой предпринимательский форум «Делай на 100». Мероприятие стало ключевой региональной площадкой для обсуждения актуальных вопросов ведения бизнеса, обмена опытом и установления новых деловых контактов между предпринимателями Саратовской области.Организатор — Центр «Мой бизнес» при содействии министерства экономического развития области.«Форум «Делай на 100» проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Такие мероприятия дают новые возможности предпринимателям для роста, ведения диалога и получения нового опыта. Со своей стороны наше министерство и организации инфраструктуры поддержки предлагают широкий спектр услуг для бизнеса. Результаты совместной работы видны в цифрах. Сегодня в области действует свыше 82 тысяч субъектов МСП, при этом ежегодно сектор МСП прирастает на 3–4%. Более трети занятых в экономике региона работают в малом и среднем бизнесе, а вклад МСП в валовой региональный продукт составляет порядка 30%», — отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Программа форума была разделена на несколько тематических блоков. В первой части предприниматели со сцены поделились реальными историями успеха, рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к развитию, и о том, какие стратегии позволили им преодолеть кризисные моменты.Особый интерес аудитории вызвало выступление советника председателя Центрального Банка РФ Кирилла Тремасова. Он подробно осветил механизмы формирования денежно-кредитной политики государства, что стало предметом активного обсуждения и вопросов со стороны слушателей.Финальным аккордом форума стало выступление ведущего бизнес-тренера России Радислава Гандапаса. Радислав поделился методиками принятия эффективных решений в условиях турбулентности, проиллюстрировав свои тезисы примерами из личного опыта и практикой ведущих зарубежных компаний.Форум «Делай на 100» в очередной раз подтвердил статус главного делового события региона, объединив на одной площадке представителей власти, экспертов федерального уровня и предпринимательское сообщество для выработки решений в новой экономической реальности.