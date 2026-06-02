2 июня 2026 ВТОРНИК
Новости
19:30 | 01 июня
Саратовцы передают государству гаражи, мешающие реконструкции авиационного техникума
19:00 | 01 июня
Политолог Казаков о праймериз «ЕР»: победили местные, коренные
18:37 | 01 июня
Саратовская казачья сотня объявила набор добровольцев
18:36 | 01 июня
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"навестили военнослужащих в госпиталях: «Вместе мы сила!»
18:32 | 01 июня
В Саратове прошел круглый стол, посвященный поддержке семьи и профилактике кризисных ситуаций
17:30 | 01 июня
Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» в Саратовской области
16:30 | 01 июня
Спасли обоих: врачи СГКБ СМП выполнили сложную операцию женщине на позднем сроке беременности
15:30 | 01 июня
Более 5000 участников и 109 лауреатов: юбилейный конкурс «Цифровой ветер» готовит кадры для цифровой экономики
14:30 | 01 июня
Опубликован план мероприятий, запланированных в июне в Парке покорителей космоса
13:00 | 01 июня
В Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Предпринимательский форум «Делай на 100» собрал в Саратове ведущих экспертов страны и бизнес-сообщество

Новости
Предпринимательский форум «Делай на 100» собрал в Саратове ведущих экспертов страны и бизнес-сообщество

 
В Историческом парке «Россия — Моя история» прошел седьмой предпринимательский форум «Делай на 100». Мероприятие стало ключевой региональной площадкой для обсуждения актуальных вопросов ведения бизнеса, обмена опытом и установления новых деловых контактов между предпринимателями Саратовской области.
 
Организатор — Центр «Мой бизнес» при содействии министерства экономического развития области.
 
«Форум «Делай на 100» проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Такие мероприятия дают новые возможности предпринимателям для роста, ведения диалога и получения нового опыта. Со своей стороны наше министерство и организации инфраструктуры поддержки предлагают широкий спектр услуг для бизнеса. Результаты совместной работы видны в цифрах. Сегодня в области действует свыше 82 тысяч субъектов МСП, при этом ежегодно сектор МСП прирастает на 3–4%. Более трети занятых в экономике региона работают в малом и среднем бизнесе, а вклад МСП в валовой региональный продукт составляет порядка 30%», — отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
 
Программа форума была разделена на несколько тематических блоков. В первой части предприниматели со сцены поделились реальными историями успеха, рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к развитию, и о том, какие стратегии позволили им преодолеть кризисные моменты.
 
Особый интерес аудитории вызвало выступление советника председателя Центрального Банка РФ Кирилла Тремасова. Он подробно осветил механизмы формирования денежно-кредитной политики государства, что стало предметом активного обсуждения и вопросов со стороны слушателей.
 
Финальным аккордом форума стало выступление ведущего бизнес-тренера России Радислава Гандапаса. Радислав поделился методиками принятия эффективных решений в условиях турбулентности, проиллюстрировав свои тезисы примерами из личного опыта и практикой ведущих зарубежных компаний.
 
Форум «Делай на 100» в очередной раз подтвердил статус главного делового события региона, объединив на одной площадке представителей власти, экспертов федерального уровня и предпринимательское сообщество для выработки решений в новой экономической реальности.
 