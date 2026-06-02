На следующей неделе в Саратове начинаются первые занятия проекта «Дворовый тренер»

С 1 июня во всех районах Саратова начнутся занятия проекта «Дворовый тренер».Проект реализуется при поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.В летний период на открытых площадках города квалифицированные специалисты и инструкторы будут проводить с детьми и подростками занятия по общей физической подготовке и командным игровым видам спорта.Организаторы приглашают ребят в возрасте от 7 до 18 лет провести время в дружеской атмосфере и присоединиться к занятиям.По информации администрации МО «Город Саратов»