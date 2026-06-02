Производство сыров в Саратовской области выросло на 70%

«В первом квартале текущего года производство молочных продуктов в Саратовской области показало уверенный рост. Выпуск сливочного масла, к примеру, увеличился на 40%, творога – на 44,1%. Наибольший рост показало производство сыров: +70%», - рассказал начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности регионального минсельхоза Олег Козлов.Кроме того, по данным аналитиков Россельхозбанка, за последний год выпуск сметаны в регионе вырос примерно на 26,6%. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе и заметно выше средних по России.Расширяется и ассортимент молочной продукции. Так, в 2025 году Комбинат детского питания начал производство новой линейки молочных продуктов, Балаковский молочный комбинат представил новый формат выпуска сливочного масла и запустил линию твердых сыров, а Саратовский молочный комбинат начал выпуск пастеризованного молока в ПЭТ-упаковке.