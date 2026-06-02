Производство сыров в Саратовской области выросло на 70%
Еженедельно молокоперерабатывающими предприятиями региона производится порядка 1400 тонн питьевого молока, 850 тонн кисломолочных продуктов, 170 тонн масла, 20 тонн различных видов сыров, 110 тонн сухих молочных консервов.
«В первом квартале текущего года производство молочных продуктов в Саратовской области показало уверенный рост. Выпуск сливочного масла, к примеру, увеличился на 40%, творога – на 44,1%. Наибольший рост показало производство сыров: +70%», - рассказал начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности регионального минсельхоза Олег Козлов.
Кроме того, по данным аналитиков Россельхозбанка, за последний год выпуск сметаны в регионе вырос примерно на 26,6%. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе и заметно выше средних по России.
Расширяется и ассортимент молочной продукции. Так, в 2025 году Комбинат детского питания начал производство новой линейки молочных продуктов, Балаковский молочный комбинат представил новый формат выпуска сливочного масла и запустил линию твердых сыров, а Саратовский молочный комбинат начал выпуск пастеризованного молока в ПЭТ-упаковке.
