В июне жителей области ждут трехдневные выходные

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня является нерабочим праздничным днем.В связи с этим работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать три дня подряд – с 12 по 14 июня.Работающие в режиме шестидневной рабочей недели отдыхать будут 12 июня, а 13 июня станет для них рабочим днем, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами организации.Для всех работников 11 июня будет рабочим днем, сокращенным на один час.