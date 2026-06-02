В июне жителей области ждут трехдневные выходные
День России, 12 июня, в этом году выпадает на пятницу.
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня является нерабочим праздничным днем.
В связи с этим работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать три дня подряд – с 12 по 14 июня.
Работающие в режиме шестидневной рабочей недели отдыхать будут 12 июня, а 13 июня станет для них рабочим днем, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами организации.
Для всех работников 11 июня будет рабочим днем, сокращенным на один час.
