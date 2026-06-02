«Казачий Вар-Шермиции» остановил время

Ранним субботним утром к саратовскому ипподрому гости и участники казачьего фестиваля подтягивались неспешно, как-то удивительно спокойно и величаво. Казачий дух вне регламента. И это понятно – слово «казак», впервые появившееся в русском языке в письменном источнике в 1395 году, означало «свободный человек».Шермиции — традиционные игры казаков, «примерные бои, устраиваемые на праздниках». Это неотъемлемая часть казачьей военно-траурной и календарно-праздничной обрядности. Спортсмены, артисты, мастера фланкировки (искусство виртуозного обращения с казачьей шашкой, когда клинок «рисует» в воздухе сложные узоры и выполняет изящные движения), певцы, воспитанники военно-патриотических клубов прибывали не только из районов Саратовской области, но и регионов Приволжья – Самары, Пензы, Волгограда, Ульяновска. Участники - настоящие казаки и их семьи.Ох, уж эти казачки! Гордые, красивые, статные женщины с прямой осанкой, одетые в традиционные казачьи наряды – «парочки» ( так называли в старину женский казачий костюм, состоящий из рубахи с оборочкой, «басочкой» и пышной юбки с оборками и завесками (фартуками), платки. Мужественные лихие казаки – в папахах и фуражках, рубахах с вышивкой, бешметах, черкесках, штанах-шароварах, сапогах. Своеобразный вид казачьей одежды складывался веками. За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары - в узких штанах невозможно сесть на коня, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать.Но вернемся к нашему фестивалю. Накануне открытия на территории полей саратовского ипподрома организаторы «построили» целый город, в котором, кажется, гармонично переплелось все историко-культурное многообразие нашей страны.Здесь и лавки с авторскими украшениями и аксессуарами из серебра и бронзы, иконы, оригинальные поделки из дерева и многое другое.И тут же - знакомство с уникальными вещами и оружием времен Великой Отечественной войны, а также фрагментами сбитых вражеских беспилотников и обезвреженными современными минами-лепестками уже в наши дни. Для каждого возраста нашлось свое занятие.-Мы привыкли, что, как правило, фестиваль — это некий концерт с песнями и танцами, но мне показалось этого мало для того, чтобы заинтересовать людей, - рассказывает атаман Саратовского городского казачьего общества Сергей Николаевич Фролов. – Захотелось показать всю самобытность и широту казачьей культуры. И мы решили добавить шермиции – примерные бои с использованием оружия, предметов быта. Здесь и боевые палки, пики, метание ножей, ножевой бой и многое другое. Мы постарались сделать фестиваль интерактивным, чтобы все зрители были вовлечены. Только так, участвуя во всех этих действиях, можно понять и осмыслить казачий мир.Особый интерес у посетителей фестиваля вызвали возведенные декорации старинных казачьих домов, где буквально по деталям воссоздана жизнь и быт старинного сословия.Это казачий курень. Под рукой у казачки всегда была необходимая мебель и кухонная утварь. Громоздкой мебели в кухне не было. Казаки-умельцы изготавливали своими руками табуретки, лавки, столы-конторки, подвесные люльки, полки для посуды. Вдоль стен стояли скамьи, на которых размещались ведра с водой, чашки для теста, скалка и рубель для разглаживания белья. В набор кухонной посуды обязательно входили медные чайник, самовар, кофейник, куб для воды, различные кастрюли, умывальник. В кухне хозяйка хранила сборы лечебных трав, пучки укропа и приправы для приготовления пищи. Перед тем, как сесть за стол, члены семьи мыли руки, вытирая общим холщовым полотенцем. Стоя крестились на икону в переднем углу, произнося при этом в полголоса благодарственную молитву за хлеб, соль. В святом углу стоял треугольный столик, неизменно покрытый белой скатертью.На построении перед иконой Ильи Муромца (который считается покровителем казачества –ред.), установленной возле сцены, с приветственным словом к участникам и гостям обратился казачий атаман Сергей Фролов. Символично, в этом году дата проведения фестиваля совпала с днем поминовения по православному календарю– Родительской субботой, а казаки с особым почтением относятся к памяти о своих предках. Была объявлена минута молчания.Последовавшее выступление заместителя министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области Дениса Попонова было «без галстука» - лаконичным и простым. Денис Вячеславович будто и сам хотел, как можно быстрее закончить с официальной частью, чтобы насладиться неформальным общением с близкими по духу людьми. В своем выступлении он с гордостью подчеркнул, что казачий фестиваль стал визитной карточкой нашего региона, и зачитал приветственный адрес от губернатора Саратовской области – в нем рефреном: казачий фестиваль- живая связь поколений, мероприятие, объединяющее всех, кому близка по духу казачья культура.Бывалые знают толк в этом мероприятии - помимо яркого концерта с блестящими исполнителями, самобытных поделок, ювелирных украшений на ярмарке мастеров, вкусной сдоби, шашлыков, здесь и в самом деле царит дух какой-то бесконечной свободы, легкости бытия. А главное - тягучести Времени, о чем современное поколение знает только от старших родственников, детство которых прошло без гаджетов, но на свежем воздухе, где остановка происходила только маминым окриком идти обедать.На Казачьем Варе-Шермиции приходит внезапное осознание, что ты никуда не торопишься, не спешишь, к 12 утра уже много чего повидал, но почему-то не устал и не скучаешь, а бродишь кругами от локации к локации, наслаждаясь вновь и вновь – казачьими песнями, зрелищными турнирами, а еще - старинным казачьим обрядом посажения на коня юного казачка.Широкое поле саратовского ипподрома – место, выбранное для проведения казачьего фестиваля, самое удачное! Будучи в городе, невероятно ощущать себя на природе – видеть вблизи такое необъятное голубое небо и ослепительное солнце, широкую степь, да скачущих на конях казаков.Все победители шермиций получили заслуженные награды. Благодарностью и благодарственными письмами отмечены самые активные участники фестиваля.Редкое по нашим временам действо – официальное областное мероприятие прошло без пафоса и официоза. Отсутствие строгого регламента позволило присутствующим ощутить ту самую свободу, которая бывает, наверное, только в детстве и по-настоящему насладиться прекрасным субботним семейным отдыхом.