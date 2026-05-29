В преддверии профессионального праздника сотрудники полиции № 2 г. Саратова получили поздравления от общественных деятелей
В преддверии Дня сотрудника по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации состоялась торжественная встреча в отделе полиции № 2 г. Саратова. Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции, член Общественного совета при ГУ МВД по Саратовской области Андрей Фетисов совместно с депутатом Саратовской городской Думы Ильёй Александровичем Синициным поздравили сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.
В ходе визита представители общественности отметили значимость работы инспекторов по делам несовершеннолетних, подчеркнув, что данная служба требует не только высокого профессионализма и выдержки, но и особых личностных качеств – терпения, чуткости, искренней заботы о судьбах подопечных. Ежедневная деятельность сотрудников сопряжена с решением сложных задач, где каждый случай нуждается во внимательном анализе и взвешенных решениях.
В праздничном обращении депутат Саратовской городской Думы Илья Синицин акцентировал внимание на огромной ответственности, которую несут сотрудники службы.
«Ваша работа требует не только профессионализма и выдержки, но и огромного терпения, чуткости и доброты. Вы ежедневно сталкиваетесь с различными ситуациями, требующими внимательного подхода и мудрых решений», – отметил депутат.
К поздравлениям присоединился атаман Андрей Фетисов, который пожелал сотрудникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях.
«Пусть каждый день приносит радость от выполненной работы, а ваши усилия всегда будут оценены по достоинству», – обратился к коллективу отдела полиции представитель казачьего общества.
Вручение памятных подарков и благодарственных писем стало символом признания заслуг сотрудников перед обществом. Подобные мероприятия способствуют укреплению взаимодействия между правоохранительными органами, общественными организациями и органами власти, что в итоге повышает эффективность работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите прав детей в Саратовской области.