В преддверии профессионального праздника сотрудники полиции № 2 г. Саратова получили поздравления от общественных деятелей

В преддверии Дня сотрудника по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации состоялась торжественная встреча в отделе полиции № 2 г. Саратова. Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции, член Общественного совета при ГУ МВД по Саратовской области Андрей Фетисов совместно с депутатом Саратовской городской Думы Ильёй Александровичем Синициным поздравили сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.В ходе визита представители общественности отметили значимость работы инспекторов по делам несовершеннолетних, подчеркнув, что данная служба требует не только высокого профессионализма и выдержки, но и особых личностных качеств – терпения, чуткости, искренней заботы о судьбах подопечных. Ежедневная деятельность сотрудников сопряжена с решением сложных задач, где каждый случай нуждается во внимательном анализе и взвешенных решениях.В праздничном обращении депутат Саратовской городской Думы Илья Синицин акцентировал внимание на огромной ответственности, которую несут сотрудники службы.«Ваша работа требует не только профессионализма и выдержки, но и огромного терпения, чуткости и доброты. Вы ежедневно сталкиваетесь с различными ситуациями, требующими внимательного подхода и мудрых решений», – отметил депутат.К поздравлениям присоединился атаман Андрей Фетисов, который пожелал сотрудникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях.«Пусть каждый день приносит радость от выполненной работы, а ваши усилия всегда будут оценены по достоинству», – обратился к коллективу отдела полиции представитель казачьего общества.Вручение памятных подарков и благодарственных писем стало символом признания заслуг сотрудников перед обществом. Подобные мероприятия способствуют укреплению взаимодействия между правоохранительными органами, общественными организациями и органами власти, что в итоге повышает эффективность работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите прав детей в Саратовской области.