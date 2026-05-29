Кадеты из Саратовской области приняли участие во Всероссийском фестивале

Около 200 юных участников из 13 кадетских и казачьих корпусов — от Луганска до Мурманска — объединил на уваровской земле 14-й Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония». В этом году его посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году единства народов России. Наш регион представляли кадеты Саратовской кадетской школы-интерната № 2 имени В.В. Талалихина.В программу фестиваля вошли экскурсии, творческие выступления, спортивные соревнования, а также патриотическая акция «СВОих не бросаем!», в рамках которой кадеты сплели маскировочные сети. Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне и специальной военной операции. К Вечному огню были возложены гирлянда Славы и цветы. Один из дней кадеты провели в Старой Ольшанке, где прошёл праздник «Ольшанские перезвоны» и военно-спортивная игра «За веру и Отечество».По итогам фестиваля Саратовские школьники были награждены дипломами I и II степени за активное участие в программе.Министерство образования Саратовской области.