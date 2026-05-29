29 Мая 2026 ПЯТНИЦА
Новости
19:24 | 29 мая
В преддверии профессионального праздника сотрудники полиции № 2 г. Саратова получили поздравления от общественных деятелей
16:36 | 29 мая
Опубликован план мероприятий, запланированных в июне в Парке покорителей космоса
15:00 | 29 мая
Кадеты из Саратовской области приняли участие во Всероссийском фестивале
13:30 | 29 мая
На Всероссийское голосование вынесли благоустройство 20 спортивных объектов Саратовской области
12:42 | 29 мая
Победа на V Международном телекинофоруме «Новая реальность»: репортаж о детях, ждущих семью, признан лучшим
09:00 | 29 мая
Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области
17:43 | 28 мая
В правительстве области обсудили подготовку к форуму «Сильные идеи для нового времени» и конкурсу брендов «Знай наших»  
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
16:30 | 28 мая
Библиотекари Пушкинки бежали за читателями по проспекту Столыпина
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На Всероссийское голосование вынесли благоустройство 20 спортивных объектов Саратовской области

Новости
На Всероссийское голосование вынесли благоустройство 20 спортивных объектов Саратовской области


На Всероссийское онлайн-голосование по объектам благоустройства в области вынесено 20 спортивных локаций и площадок со спортивным оборудованием. И только от самих жителей зависит, какие из них будут созданы или обновлены в первоочередном порядке в 2027 году.

Так, в Александрово-Гайском, Балаковском, Краснокутском, Новоузенском, Перелюбском, Петровском, Хвалынском, Балашовском, Пугачевском районах предлагается благоустроить спортивные и детско-спортивные площадки в парках, скверах, просто вблизи многоэтажных домов.

В Аркадаке и Дергачах на голосование вынесено благоустройство стадионов, планируется обновить трибуны и сами спортивные площадки. В поселке Михайловский предлагается соорудить площадку для подготовки и выполнения нормативов «ГТО», а в  городском парке Пугачева - лыжероллерную трассу длиной в 15 км.

Отметим, что в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным, будет благоустроено 11 спортплощадок. Таким образом, в регионе идет планомерное обновление спортивной инфраструктуры, причем, ведущая роль в этом процессе отведена жителям городов и поселков.

«До конца Всероссийского голосования остается всего 15 дней, свыше 300 тысяч саратовцев уже выбрали территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены. Для тех, кто этого еще не сделал, рекомендую посетить специальную платформу http://zagorodsreda.gosuslugi.ru. Там есть списки всех локаций, их визуализация и описание того, что именно планируется сделать в рамках благоустройства. Важно не просто быть в курсе того, что происходит в регионе, но и иметь возможность влиять на позитивные изменения», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.