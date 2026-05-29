На Всероссийское голосование вынесли благоустройство 20 спортивных объектов Саратовской области

На Всероссийское онлайн-голосование по объектам благоустройства в области вынесено 20 спортивных локаций и площадок со спортивным оборудованием. И только от самих жителей зависит, какие из них будут созданы или обновлены в первоочередном порядке в 2027 году.Так, в Александрово-Гайском, Балаковском, Краснокутском, Новоузенском, Перелюбском, Петровском, Хвалынском, Балашовском, Пугачевском районах предлагается благоустроить спортивные и детско-спортивные площадки в парках, скверах, просто вблизи многоэтажных домов.В Аркадаке и Дергачах на голосование вынесено благоустройство стадионов, планируется обновить трибуны и сами спортивные площадки. В поселке Михайловский предлагается соорудить площадку для подготовки и выполнения нормативов «ГТО», а в городском парке Пугачева - лыжероллерную трассу длиной в 15 км.Отметим, что в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным, будет благоустроено 11 спортплощадок. Таким образом, в регионе идет планомерное обновление спортивной инфраструктуры, причем, ведущая роль в этом процессе отведена жителям городов и поселков.«До конца Всероссийского голосования остается всего 15 дней, свыше 300 тысяч саратовцев уже выбрали территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены. Для тех, кто этого еще не сделал, рекомендую посетить специальную платформу http://zagorodsreda.gosuslugi.ru. Там есть списки всех локаций, их визуализация и описание того, что именно планируется сделать в рамках благоустройства. Важно не просто быть в курсе того, что происходит в регионе, но и иметь возможность влиять на позитивные изменения», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.