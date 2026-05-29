В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Победа на V Международном телекинофоруме «Новая реальность»: репортаж о детях, ждущих семью, признан лучшим

В Нижнем Новгороде завершился юбилейный V Международный телекинофорум «Новая реальность», организованный Союзом журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В форуме приняли участие представители 46 регионов России и нескольких зарубежных стран, включая «Первый канал».

По итогам конкурсной программы репортаж, снятый для программы «Где ты, мама?» на ГТРК «Саратов», признан лучшим в номинации «Лучший репортаж». Диплом победителя вручил Алексей Константинович Вишневецкий — заместитель председателя Союза журналистов России, консультант службы выпуска правовых программ «Вести».

Автор репортажа, председатель комиссии по образованию, культуре и традиционным ценностям Общественной палаты Саратовской области Татьяна Загородняя, так прокомментировала победу:

«Работы всех участников были сильными, честными, пронзительными. Решение жюри — это не столько признание моей личной заслуги, сколько подтверждение важности темы. Людям нужны такие истории о детях, которые ждут семью. Нужна надежда и вера в то, что журналистика способна менять жизни. Отдельно благодарю свою команду — редакторов, операторов, монтажёров, весь коллектив ГТРК "Саратов", а также генерального директора телерадиокомпании за поддержку и возрождение проекта "Где ты, мама?". Благодарю партнёров и спонсоров, которые не остаются равнодушными. Это наша общая победа».

Победа на международном форуме подтверждает высокий профессиональный уровень саратовской журналистики и общественную значимость проектов, направленных на защиту детства и семейных ценностей. Работа будет продолжена: впереди новые репортажи о детях, которые ждут своего часа на экране.