29 Мая 2026 ПЯТНИЦА
Новости
19:24 | 29 мая
В преддверии профессионального праздника сотрудники полиции № 2 г. Саратова получили поздравления от общественных деятелей
16:36 | 29 мая
Опубликован план мероприятий, запланированных в июне в Парке покорителей космоса
15:00 | 29 мая
Кадеты из Саратовской области приняли участие во Всероссийском фестивале
13:30 | 29 мая
На Всероссийское голосование вынесли благоустройство 20 спортивных объектов Саратовской области
12:42 | 29 мая
Победа на V Международном телекинофоруме «Новая реальность»: репортаж о детях, ждущих семью, признан лучшим
09:00 | 29 мая
Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области
17:43 | 28 мая
В правительстве области обсудили подготовку к форуму «Сильные идеи для нового времени» и конкурсу брендов «Знай наших»  
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
16:30 | 28 мая
Библиотекари Пушкинки бежали за читателями по проспекту Столыпина
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области

Новости
На площадке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области прошло заседание Совета атаманов Окружного казачьего общества.

Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области

В мероприятии приняли участие атаманы станичных, городских и хуторских казачьих обществ, представители образовательных организаций с казачьим компонентом в обучении, казачья молодежь, а также приглашенные гости.

Министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов отметил, что в регионе органами власти и казачьими обществами выстроена системная работа по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. В рамках деятельности казачьих обществ особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию самобытной казачьей культуры. Отдельным направлением остается оказание содействия военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции и членам их семей.

Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области

За активное участие в военно-патриотических мероприятиях и значительный личный вклад в развитие казачества на территории Саратовской области наиболее активные представители казачьих обществ были удостоены наград министерства внутренней региональной и муниципальной политики области.

Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области

Атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов представил итоги работы за пять месяцев 2026 года и осветил ключевые направления деятельности по весеннему призыву казачьей молодежи, а также комплектованию казачьего отряда БАРС-15 «ЕРМАК». Участники обсудили вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации и организацию патриотической работы с молодежью в период летней оздоровительной кампании. В ходе заседания атаманы обменялись практическим опытом по воспитанию юных казаков в лучших традициях, работе с молодежной аудиторией и участию в грантовых конкурсах регионального и федерального уровней.

Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области

По итогам заседания Совета атаманов будет подготовлен протокол с поручениями для атаманов казачьих обществ области, направленный на дальнейшее развитие системной работы по всем обозначенным направлениям.

Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области