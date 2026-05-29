Казаки подвели итоги на заседании Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области

В мероприятии приняли участие атаманы станичных, городских и хуторских казачьих обществ, представители образовательных организаций с казачьим компонентом в обучении, казачья молодежь, а также приглашенные гости.Министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов отметил, что в регионе органами власти и казачьими обществами выстроена системная работа по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. В рамках деятельности казачьих обществ особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию самобытной казачьей культуры. Отдельным направлением остается оказание содействия военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции и членам их семей.За активное участие в военно-патриотических мероприятиях и значительный личный вклад в развитие казачества на территории Саратовской области наиболее активные представители казачьих обществ были удостоены наград министерства внутренней региональной и муниципальной политики области.Атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов представил итоги работы за пять месяцев 2026 года и осветил ключевые направления деятельности по весеннему призыву казачьей молодежи, а также комплектованию казачьего отряда БАРС-15 «ЕРМАК». Участники обсудили вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации и организацию патриотической работы с молодежью в период летней оздоровительной кампании. В ходе заседания атаманы обменялись практическим опытом по воспитанию юных казаков в лучших традициях, работе с молодежной аудиторией и участию в грантовых конкурсах регионального и федерального уровней.По итогам заседания Совета атаманов будет подготовлен протокол с поручениями для атаманов казачьих обществ области, направленный на дальнейшее развитие системной работы по всем обозначенным направлениям.