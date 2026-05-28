В правительстве области обсудили подготовку к форуму «Сильные идеи для нового времени» и конкурсу брендов «Знай наших»  

Форум «Сильные идеи для нового времени» — это площадка, где любой желающий может предложить свою идею по улучшению жизни в стране, а конкурс брендов «Знай наших» помогает поддержать и продвинуть российские бренды на федеральном уровне.Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что региону нужно активнее включаться в заявочную кампанию. Также министр рассказал о текущей ситуации с заявками:«В этом году заявочная кампания форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурса брендов «Знай наших» проходит в более сжатые сроки. На сегодняшний день от нашей области по форуму «Сильные идеи для нового времени» поступило более 1000 идей — это промежуточное первое место. По конкурсу брендов «Знай наших» подано 218 заявок. Это седьмой результат по России».По номинациям конкурса «Знай наших» в Саратовской области лидирует направление «Знай вкусных» (132 заявки), далее идут «Знай технологических» (31), «Знай креативных» (25), «Знай полезных» (13) и «Знай разных» (17).На совещании также выступили руководители ведущих вузов региона, инвестиционные уполномоченные г. Саратова, Энгельсского, Марксовского и Аткарского районов, а также заместитель министра образования области. Все они рассказали, как организована работа по сбору идей в их учреждениях и районах.Заявки на участие в конкурсе брендов «Знай наших» принимаются до 1 июня. Сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени» продлится до 15 июня.