Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
Библиотекари Пушкинки бежали за читателями по проспекту Столыпина
В селе Сухая Елань Балашовского района начинается строительство нового ФАПа
В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления  
Более 300 тысяч саратовцев уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
В Саратове отметили День саратовских юнг Военно-морского флота
В Саратове крупного должника отключили от газоснабжения при помощи автовышки
Продолжается работа по пресечению нарушений розничной продажи алкоголя
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года

Вчера состоялась видеоконференция, посвящённая присуждению Приволжской железной дороге первого места среди железных дорог России по итогам работы в первом квартале 2026 года. В ней участвовали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, главы Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов, а также сотрудники и руководители ПривЖД.

– Ровно три месяца назад мы поздравляли Приволжскую железную дорогу со II местом в сетевом соревновании за IV квартал 2025 года. И вот сегодня, по итогам работы за первый квартал 2026 года, Приволжская железная дорога оказалась в лидерах. Этот успех – второй за шесть месяцев – свидетельствует о том, что все подразделения дороги нацелены на устойчивое лидерство и продолжают системную работу по достижению высоких производственных показателей, – отметил Олег Белозёров.

По словам Олега Белозёрова, в январе-марте 2026 года на ПривЖД были достигнуты высокие результаты по основным финансово-экономическим и производственным показателям. При этом особый акцент делался на обеспечении безопасности перевозочного процесса.

Наряду с ПривЖД в число победителей сетевого соревнования также вошли коллективы восьми подразделений холдинга: Приволжской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, железнодорожной станции Татьянка, эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское, Анисовской дистанции пути, путевой машинной станции № 154, Верхнебаскунчакской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, моторвагонного депо Волгоград, железнодорожного вокзала Саратов-1. Коллективы ещё пяти подразделений заняли вторые места сетевого соревнования и ещё четырёх – стали третьими.

– Правлением компании дана высокая оценка нашей работе. Первое место – это не только признание результатов, но и огромная ответственность. Символично, что столь положительный результат достигнут в год 155-летия Приволжской железной дороги,   – подчеркнул начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – Особая благодарность – главам регионов за постоянную поддержку наших проектов. Вместе мы реализуем инфраструктурные и социальные инициативы, которые меняют качество жизни и укрепляют экономику.