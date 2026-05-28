В Саратове крупного должника отключили от газоснабжения при помощи автовышки
Специалисты «Газпром межрегионгаз Саратов» в ходе мероприятий по ограничению подачи газа абонентам, имеющим задолженность за потребленный ресурс, приостановили газоснабжение частного домовладения в Кировском районе Саратова.
Собственник жилья в течение трех лет систематически не исполнял обязательства по оплате потребленного газа. В результате сумма задолженности превысила 160 тыс. рублей. Кроме того, у абонента отсутствовал действующий договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
Перед проведением отключения поставщик газа в установленном порядке направлял уведомления о необходимости погашения задолженности и заключения договора на техническое обслуживание. Абоненту также неоднократно разъяснялись возможные последствия неисполнения обязательств, включая ограничение газоснабжения и взыскание долга в судебном порядке.
Даже в ходе рейдовых мероприятий у потребителей сохраняется возможность оперативно урегулировать вопрос оплаты – через личный кабинет «Мой газ», мобильные банковские сервисы или платежные терминалы.
Поскольку должник не предпринял мер по погашению задолженности, поставщик газа обратился в суд для принудительного взыскания долга. После завершения всех предусмотренных процедур специалисты компании выполнили отключение домовладения от газораспределительной сети с использованием автовышки.
«Для возобновления подачи газа абоненту потребуется полностью погасить имеющуюся задолженность, а также компенсировать затраты на проведение работ по отключению и повторному подключению газоснабжения», – отметила начальник отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по г. Саратову Анастасия Назарова.