В Саратове крупного должника отключили от газоснабжения при помощи автовышки

просмотров: 108

Собственник жилья в течение трех лет систематически не исполнял обязательства по оплате потребленного газа. В результате сумма задолженности превысила 160 тыс. рублей. Кроме того, у абонента отсутствовал действующий договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.Перед проведением отключения поставщик газа в установленном порядке направлял уведомления о необходимости погашения задолженности и заключения договора на техническое обслуживание. Абоненту также неоднократно разъяснялись возможные последствия неисполнения обязательств, включая ограничение газоснабжения и взыскание долга в судебном порядке.Даже в ходе рейдовых мероприятий у потребителей сохраняется возможность оперативно урегулировать вопрос оплаты – через личный кабинет «Мой газ», мобильные банковские сервисы или платежные терминалы.Поскольку должник не предпринял мер по погашению задолженности, поставщик газа обратился в суд для принудительного взыскания долга. После завершения всех предусмотренных процедур специалисты компании выполнили отключение домовладения от газораспределительной сети с использованием автовышки.«Для возобновления подачи газа абоненту потребуется полностью погасить имеющуюся задолженность, а также компенсировать затраты на проведение работ по отключению и повторному подключению газоснабжения», – отметила начальник отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по г. Саратову Анастасия Назарова.