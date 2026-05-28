ПривЖД добилась компенсации ущерба после ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области

ДТП произошло 10 февраля 2026 года на железнодорожном переезде между станциями Лысые Горы и Калининск-Саратовский в Саратовской области.Виновником происшествия был признан водитель автотранспорта, нарушивший правила дорожного движения и выехавший на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.Ущерб был компенсирован в полном объёме. Его общая сумма составила более 23 тыс. рублей.Согласно статье 12.10 КоАП РФ, нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.