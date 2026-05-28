Библиотекари Пушкинки бежали за читателями по проспекту Столыпина

Областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина в 11‑й раз присоединилась к всероссийской акции «Бегущая Книга» и проверили горожан на знание истории.
 
В этом году тематический забег приурочен к Году единства народов России.
 
Традиционно мероприятие стартовало от здания библиотеки на улице Яблочкова. Библиотекари преодолели маршрут протяжённостью около 2 км: от библиотеки через проспект Петра Столыпина и парк Липки до улицы Радищева.
 
Во время забега сотрудники «Пушкинки» провели увлекательную интеллектуальную викторину на знание истории России. Участникам задавали вопросы разного уровня сложности: где‑то нужно было вспомнить исторического деятеля, а где‑то — привести цитату из классической литературы. Каждый, кто давал правильный ответ, получал памятный приз от библиотеки.
 
Необычный формат мероприятия привлёк внимание самых разных горожан. В викторине приняли участие не только дети и взрослые жители Саратова, но и иностранные гости города.
 
«Мы рады, что уже в 11‑й раз можем подарить саратовцам этот необычный праздник, — отметила Елена Тулочкина, заведующая отделом обслуживания подростков. — Акция помогает показать, что библиотека — это не только книги на полках, но и живое общение, интересные идеи и энергия. А ещё — отличный способ напомнить, как важно знать и ценить историю своей страны».
 