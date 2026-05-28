28 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:30 | 28 мая
В Саратове отметили День саратовских юнг Военно-морского флота
11:07 | 28 мая
В Саратове крупного должника отключили от газоснабжения при помощи автовышки
11:00 | 28 мая
Продолжается работа по пресечению нарушений розничной продажи алкоголя
10:55 | 28 мая
ПривЖД добилась компенсации ущерба после ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области
10:10 | 28 мая
В кинотеатре «Победа» пройдет конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»
10:03 | 28 мая
Обновлённое отделение поликлиники в Балакове за месяц посетили более 4,5 тысячи пациентов
21:27 | 27 мая
Казачья молодежь Саратовской области освоила навыки тактической медицины и спасательных работ
18:00 | 27 мая
В 2025 году государственный долг области снизился на 13,6 млрд рублей
17:30 | 27 мая
«Поезд здоровья» продолжает свою работу в Саратовской области
17:00 | 27 мая
Уникальную выставку мастериц лоскутного шитья можно увидеть в Доме работников искусств
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В кинотеатре «Победа» пройдет конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»

Новости
Сегодня, 28 мая, с 10.00 в кинотеатре «Победа» (пл. Кирова,1) проходит очная защита бизнес-планов областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области».

 

 
В этом году к нему присоединились 24 команды из 20 муниципальных районов. Среди «дебютантов» конкурса – специалисты новых четырех кинозалов Петровского района, которые в прошлом году выиграли конкурсный отбор на модернизацию от Фонда кино.
 
«Лучший кинозал Саратовской области» проходит по трем направлениям, самое важное из которых – творческий проект (бизнес-план), созданный для привлечения новых зрителей.
 
Напомним, XVII областной конкурс для специалистов киноотрасли региона посвящен Году единства народов России, как и все его направления. Команды также представили оргкомитету тематические сценарии киномероприятий, отражающие многообразие традиций разных народов нашей страны, и рекламные ролики своих кинотеатров.
 
Победителей традиционно объявят 27 августа – в День российского кино. Три кинозала, специалисты которых наберут наибольшее количество баллов по решению жюри, получат денежные премии и смогут воплотить в жизнь озвученные планы.
 