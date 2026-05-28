В кинотеатре «Победа» пройдет конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»

В этом году к нему присоединились 24 команды из 20 муниципальных районов. Среди «дебютантов» конкурса – специалисты новых четырех кинозалов Петровского района, которые в прошлом году выиграли конкурсный отбор на модернизацию от Фонда кино.«Лучший кинозал Саратовской области» проходит по трем направлениям, самое важное из которых – творческий проект (бизнес-план), созданный для привлечения новых зрителей.Напомним, XVII областной конкурс для специалистов киноотрасли региона посвящен Году единства народов России, как и все его направления. Команды также представили оргкомитету тематические сценарии киномероприятий, отражающие многообразие традиций разных народов нашей страны, и рекламные ролики своих кинотеатров.Победителей традиционно объявят 27 августа – в День российского кино. Три кинозала, специалисты которых наберут наибольшее количество баллов по решению жюри, получат денежные премии и смогут воплотить в жизнь озвученные планы.