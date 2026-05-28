Более 300 тысяч саратовцев уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

просмотров: 117

Свыше 300 тысяч жителей Саратовской области уже проголосовали за территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь.До окончания Всероссийского онлайн-голосования – 12 июня остаётся 16 дней, и у каждого гражданина ещё есть возможность повлиять на облик своего города или посёлка.Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.В этом году на выбор вынесено 195 территорий во всех районах области:— парки и скверы,— стадионы и набережные,— детские площадки,— мемориалы Героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.«Всероссийское голосование признано одним из самых эффективных механизмов вовлечения граждан в решение городских вопросов. Сначала сами жители предлагают территории на голосование, а затем выбирают самые достойные из них. Благодаря нацпроекту в регионе уже благоустроили 1461 пространство. Вы можете проголосовать на специальной платформе: http://zagorodsreda.gosuslugi.ru», – отметил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.Не упустите шанс выбрать будущее своей территории – проголосуйте до 12 июня!