28 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:43 | 28 мая
В правительстве области обсудили подготовку к форуму «Сильные идеи для нового времени» и конкурсу брендов «Знай наших»  
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
17:00 | 28 мая
Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года
16:30 | 28 мая
Библиотекари Пушкинки бежали за читателями по проспекту Столыпина
15:30 | 28 мая
В селе Сухая Елань Балашовского района начинается строительство нового ФАПа
14:30 | 28 мая
В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления  
13:00 | 28 мая
Более 300 тысяч саратовцев уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
12:30 | 28 мая
В Саратове отметили День саратовских юнг Военно-морского флота
11:07 | 28 мая
В Саратове крупного должника отключили от газоснабжения при помощи автовышки
11:00 | 28 мая
Продолжается работа по пресечению нарушений розничной продажи алкоголя
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 300 тысяч саратовцев уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Новости
Более 300 тысяч саратовцев уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства


Свыше 300 тысяч жителей Саратовской области уже проголосовали за территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь.

До окончания Всероссийского онлайн-голосования – 12 июня остаётся 16 дней, и у каждого гражданина ещё есть возможность повлиять на облик своего города или посёлка.

Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В этом году на выбор вынесено 195 территорий во всех районах области:
— парки и скверы,
— стадионы и набережные,
— детские площадки,
— мемориалы Героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

«Всероссийское голосование признано одним из самых эффективных механизмов вовлечения граждан в решение городских вопросов. Сначала сами жители предлагают территории на голосование, а затем выбирают самые достойные из них. Благодаря нацпроекту в регионе уже благоустроили 1461 пространство. Вы можете проголосовать на специальной платформе: http://zagorodsreda.gosuslugi.ru», – отметил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.

Не упустите шанс выбрать будущее своей территории – проголосуйте до 12 июня!