В Саратове отметили День саратовских юнг Военно-морского флота

У памятника Петру Первому в Саратове прошло военно-патриотическое мероприятие, посвящённое Дню саратовских юнг Военно-морского флота.Кульминацией стала церемония посвящения в юнги новых воспитанников объединения «Первый морской класс юнг». Ребята принесли торжественную клятву, после чего им вручили нагрудные знаки.В мероприятии участвовали представители исполнительных органов области, ветераны боевых действий и СВО, общественных организаций, школьники, курсанты, кадеты, родители.Замминистра образования Михаил Попов, который сам в своё время проходил этот путь, обратился к юнгам: «Сегодня вы делаете первый шаг на нелёгкий, но почётный путь будущих защитников Родины. Помните этот день, будьте достойны памяти и подвигов ваших отцов, дедов и прадедов».