28 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Продолжается работа по пресечению нарушений розничной продажи алкоголя

В мае 2026 года министерство экономического развития Саратовской области провело очередные проверки, направленные на выявление нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции.


По результатам контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

- В баре «Кега» (г. Саратов, ул. Чернышевского, 19) осуществлялась продажа пива на вынос, что запрещено для объектов общественного питания.
- В магазинах «Пивной стандарт» по адресам:
• г. Саратов, 2-й Детский проезд, 29/41,
• ул. Пономарёва, 20,
– пиво отпускалось в розлив в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, и в запрещённое время.

Все указанные лица вызваны для составления протоколов об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение требований к розничной продаже алкогольной продукции).

Кроме того, в ходе совместных рейдов с сотрудниками полиции выявлены аналогичные нарушения в магазинах «Пивной стандарт» по адресам:
— ул. Маркина, 46,
— 5-й Нагорный проезд, 7/15а,
— пр. Энтузиастов, 44в,
— пр. Энтузиастов, 60б.

По этим фактам полицией возбуждены дела об административных правонарушениях по той же статье КоАП РФ.

Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается. Особое внимание уделяется оперативной отработке обращений граждан, в том числе поступающих через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент».