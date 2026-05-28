Продолжается работа по пресечению нарушений розничной продажи алкоголя

По результатам контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:- В баре «Кега» (г. Саратов, ул. Чернышевского, 19) осуществлялась продажа пива на вынос, что запрещено для объектов общественного питания.- В магазинах «Пивной стандарт» по адресам:• г. Саратов, 2-й Детский проезд, 29/41,• ул. Пономарёва, 20,– пиво отпускалось в розлив в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, и в запрещённое время.Все указанные лица вызваны для составления протоколов об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение требований к розничной продаже алкогольной продукции).Кроме того, в ходе совместных рейдов с сотрудниками полиции выявлены аналогичные нарушения в магазинах «Пивной стандарт» по адресам:— ул. Маркина, 46,— 5-й Нагорный проезд, 7/15а,— пр. Энтузиастов, 44в,— пр. Энтузиастов, 60б.По этим фактам полицией возбуждены дела об административных правонарушениях по той же статье КоАП РФ.Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается. Особое внимание уделяется оперативной отработке обращений граждан, в том числе поступающих через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент».