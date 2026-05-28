Казачья молодежь Саратовской области освоила навыки тактической медицины и спасательных работ

23–24 мая на базе отдыха «Маяк 2» в Красноармейском муниципальном районе Саратовской области прошли учебно-тренировочные сборы для казачьей молодежи. Мероприятие было организовано при участии СВПО «Беркут», который выступил как соорганизатор и активный участник программы.

В рамках двухдневных сборов участники прошли практические занятия по ключевым направлениям подготовки. В программу вошли модули по тактике передвижения на местности, основам тактической медицины, методикам поисково-спасательной работы, навыкам оказания доврачебной помощи, а также элементам промышленного альпинизма. Такой формат позволил совместить теоретические знания с отработкой практических компетенций в условиях, приближенных к реальным.

Организатором мероприятия выступила Автономная некоммерческая организация «Региональный казачий культурно-спортивный центр «Булат». Поддержку в проведении сборов оказали Правительство Саратовской области, ОГУ «Служба спасения Саратовской области», Окружное казачье общество Саратовской области, Станичное казачье общество Гагаринского района города Саратова, а также Красноармейское станичное казачье общество Саратовской области.

Проведение подобных сборов способствует не только профессиональному развитию молодежи, но и укреплению взаимодействия между общественными организациями, государственными структурами и казачьими обществами региона. Полученные навыки могут найти применение как в рамках добровольческих спасательных инициатив, так и в повседневной деятельности участников.