27 Мая 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 27 мая
В 2025 году государственный долг области снизился на 13,6 млрд рублей
17:30 | 27 мая
«Поезд здоровья» продолжает свою работу в Саратовской области
17:00 | 27 мая
Уникальную выставку мастериц лоскутного шитья можно увидеть в Доме работников искусств
16:20 | 27 мая
Спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова завоевала две золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике
15:05 | 27 мая
В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления
13:00 | 27 мая
Саратовская область готова принять детские туристические группы в рамках программы «Дороги Победы»
11:30 | 27 мая
Последний звонок прозвенел для выпускников школы № 43
11:05 | 27 мая
Региональная творческая школа «Волжская радуга» стартует 1 июня
09:53 | 27 мая
Саратовские общественники требуют проверить, откуда взялись деньги на ресторан вместо картинной галереи
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В 2025 году государственный долг области снизился на 13,6 млрд рублей

Новости

В ходе публичных слушаний по исполнению областного бюджета за 2025 год министр финансов области Ирина Бегинина рассказала, что в прошедшем году область вступила в федеральную программу списания задолженности по бюджетным кредитам – региональный долг был уменьшен на 12,3 млрд рублей.

 
«Совместная работа с федеральным центром под личным контролем губернатора Романа Викторовича Бусаргина позволили региону не только сохранить устойчивость бюджета, но и войти в тройку лидеров по объёму списанной задолженности по бюджетным кредитам. Это даёт нам дополнительные возможности для развития и повышения качества жизни жителей области», — отметила министр финансов области.
 
Кроме того собственными средствами областного бюджета в 2025 году своевременно погашена часть регионального долга по бюджетным кредитам из федерального бюджета в общей сумме 3,8 млрд рублей.
 
Регион продолжает реализацию инфраструктурных проектов с использованием инструментов «Инфраструктурного меню», инициированного Президентом России. В 2025 году привлечены казначейские инфраструктурные кредиты в общей сумме 2,6 млрд рублей на реализацию проекта по комплексной застройке территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный, проекта по созданию подготовленной инфраструктуры для производственной деятельности инвесторов в Саратовской области «Столыпинский индустриальный парк», а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
 
В целом, государственный долг региона снизился на 13,6 млрд рублей и на начало 2026 года составил 44,8 млрд рублей. Долговой портфель полностью состоит из бюджетных кредитов с минимальными ставками 0,1 и 3 процента годовых.
 
«По оценке Минфина России в 2025 году Саратовская область впервые перешла в группу заемщиков с высокой долговой устойчивостью», – подчеркнула руководитель финансового ведомства.
 