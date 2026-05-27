В 2025 году государственный долг области снизился на 13,6 млрд рублей

«Совместная работа с федеральным центром под личным контролем губернатора Романа Викторовича Бусаргина позволили региону не только сохранить устойчивость бюджета, но и войти в тройку лидеров по объёму списанной задолженности по бюджетным кредитам. Это даёт нам дополнительные возможности для развития и повышения качества жизни жителей области», — отметила министр финансов области.Кроме того собственными средствами областного бюджета в 2025 году своевременно погашена часть регионального долга по бюджетным кредитам из федерального бюджета в общей сумме 3,8 млрд рублей.Регион продолжает реализацию инфраструктурных проектов с использованием инструментов «Инфраструктурного меню», инициированного Президентом России. В 2025 году привлечены казначейские инфраструктурные кредиты в общей сумме 2,6 млрд рублей на реализацию проекта по комплексной застройке территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный, проекта по созданию подготовленной инфраструктуры для производственной деятельности инвесторов в Саратовской области «Столыпинский индустриальный парк», а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры.В целом, государственный долг региона снизился на 13,6 млрд рублей и на начало 2026 года составил 44,8 млрд рублей. Долговой портфель полностью состоит из бюджетных кредитов с минимальными ставками 0,1 и 3 процента годовых.«По оценке Минфина России в 2025 году Саратовская область впервые перешла в группу заемщиков с высокой долговой устойчивостью», – подчеркнула руководитель финансового ведомства.