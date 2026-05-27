Уникальную выставку мастериц лоскутного шитья можно увидеть в Доме работников искусств

Мероприятие собрало ценителей декоративно‑прикладного искусства и получило самые тёплые отзывы посетителей и экспертов.В экспозиции представлено более 60 работ — от новых произведений, созданных специально к юбилею клуба, до знаковых работ прошлых лет, отражающих разнообразие техник и культурных традиций в лоскутном шитье.Особое внимание публики привлек показ авторской коллекции одежды в технике лоскутного шитья. Демонстрация доказала, что пэчворк и квилтинг вышли за рамки интерьерного искусства и успешно интегрируются в современную моду, сохраняя при этом выразительные народные мотивы и ремесленные техники, передаваемые из поколения в поколение.Выставка работает до 31 августа.