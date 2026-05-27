27 Мая 2026 СРЕДА
18:00 | 27 мая
В 2025 году государственный долг области снизился на 13,6 млрд рублей
17:30 | 27 мая
«Поезд здоровья» продолжает свою работу в Саратовской области
17:00 | 27 мая
Уникальную выставку мастериц лоскутного шитья можно увидеть в Доме работников искусств
16:20 | 27 мая
Спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова завоевала две золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике
15:05 | 27 мая
В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления
13:00 | 27 мая
Саратовская область готова принять детские туристические группы в рамках программы «Дороги Победы»
11:30 | 27 мая
Последний звонок прозвенел для выпускников школы № 43
11:05 | 27 мая
Региональная творческая школа «Волжская радуга» стартует 1 июня
09:53 | 27 мая
Саратовские общественники требуют проверить, откуда взялись деньги на ресторан вместо картинной галереи
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
Уникальную выставку мастериц лоскутного шитья можно увидеть в Доме работников искусств

В Доме работников искусств открылась юбилейная выставка клуба лоскутного шитья «Калейдоскоп», объединяющая мастеров и зрителей в рамках Года единства народов России.

Мероприятие собрало ценителей декоративно‑прикладного искусства и получило самые тёплые отзывы посетителей и экспертов.
 
В экспозиции представлено более 60 работ — от новых произведений, созданных специально к юбилею клуба, до знаковых работ прошлых лет, отражающих разнообразие техник и культурных традиций в лоскутном шитье.
 
Особое внимание публики привлек показ авторской коллекции одежды в технике лоскутного шитья. Демонстрация доказала, что пэчворк и квилтинг вышли за рамки интерьерного искусства и успешно интегрируются в современную моду, сохраняя при этом выразительные народные мотивы и ремесленные техники, передаваемые из поколения в поколение.
 
Выставка работает до 31 августа.
 