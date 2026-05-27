Спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова завоевала две золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике
В Москве на стадионе Олимпийского Центра братьев Знаменских прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Мастер спорта, член сборной России по легкой атлетике, воспитанница ДЮСАШ «РиФ» Мария Колобова завоевала две золотые медали в беге на 100 и 200 метров.
Тренируется спортсменка под руководством заслуженного тренера России Таисии Борисовой.