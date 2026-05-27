27 Мая 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 27 мая
В 2025 году государственный долг области снизился на 13,6 млрд рублей
17:30 | 27 мая
«Поезд здоровья» продолжает свою работу в Саратовской области
17:00 | 27 мая
Уникальную выставку мастериц лоскутного шитья можно увидеть в Доме работников искусств
16:20 | 27 мая
Спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова завоевала две золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике
15:05 | 27 мая
В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления
13:00 | 27 мая
Саратовская область готова принять детские туристические группы в рамках программы «Дороги Победы»
11:30 | 27 мая
Последний звонок прозвенел для выпускников школы № 43
11:05 | 27 мая
Региональная творческая школа «Волжская радуга» стартует 1 июня
09:53 | 27 мая
Саратовские общественники требуют проверить, откуда взялись деньги на ресторан вместо картинной галереи
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления

Новости
На выездном совещании Саратовской областной Думы заместитель министра образования Никита Вдовин доложил о подготовке единой программы воспитательной работы для школьников в каникулярное время. На основе федеральной программы каждая образовательная организация разработала и утвердила собственную Программу воспитательной работы и календарный план на летний оздоровительный период.



В рамках летней кампании для детей запланированы конкурсы, фестивали, квесты, спортивные соревнования, утренние зарядки, а также просмотры фильмов, походы в музеи и театры по «Пушкинской карте». Отдельное внимание уделено безопасности: ребятам расскажут о правилах поведения дома, на детских площадках, водоёмах, железной дороге и при обращении с незнакомцами. Кроме того, будут организованы беседы с врачами и психологами о здоровом образе жизни.

«В течение лета продолжат работу 203 учреждения дополнительного образования по шести направлениям и 46 спортивных школ. Планируются мероприятия детских молодёжных движений, включая «Движение Первых», «Орлята России» и «Школу безопасности». Особый акцент сделан на патриотическом воспитании: разработана примерная программа, в рамках которой пройдут акции ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню флага, а также волонтёрская помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, мастер-классы по народным ремёслам и изготовление маскировочных сетей», отметил замминистра.

Министерство образования также рекомендовало школам совместно с учреждениями культуры организовать посещение спектаклей по произведениям школьной программы с использованием «Пушкинской карты» — реестр таких постановок направлен в образовательные учреждения 12 мая. График посещений каждая школа формирует самостоятельно.