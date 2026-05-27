В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления

В рамках летней кампании для детей запланированы конкурсы, фестивали, квесты, спортивные соревнования, утренние зарядки, а также просмотры фильмов, походы в музеи и театры по «Пушкинской карте». Отдельное внимание уделено безопасности: ребятам расскажут о правилах поведения дома, на детских площадках, водоёмах, железной дороге и при обращении с незнакомцами. Кроме того, будут организованы беседы с врачами и психологами о здоровом образе жизни.«В течение лета продолжат работу 203 учреждения дополнительного образования по шести направлениям и 46 спортивных школ. Планируются мероприятия детских молодёжных движений, включая «Движение Первых», «Орлята России» и «Школу безопасности». Особый акцент сделан на патриотическом воспитании: разработана примерная программа, в рамках которой пройдут акции ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню флага, а также волонтёрская помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, мастер-классы по народным ремёслам и изготовление маскировочных сетей», отметил замминистра.Министерство образования также рекомендовало школам совместно с учреждениями культуры организовать посещение спектаклей по произведениям школьной программы с использованием «Пушкинской карты» — реестр таких постановок направлен в образовательные учреждения 12 мая. График посещений каждая школа формирует самостоятельно.