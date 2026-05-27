Саратовская область готова принять детские туристические группы в рамках программы «Дороги Победы»

просмотров: 131

Всероссийская военно-патриотическая программа Саратовской области «Дороги Победы» превращает школьные экскурсии в живые уроки истории.Для ребят от 7 до 18 лет, в том числе из ЛНР и ДНР организуют различные маршруты по региону:«Защитники неба» — история авиации и героические эпизоды, которые оживают в экспозициях и на тематических площадках.«Город Милосердия» — экскурсия по музею боевой и трудовой славы и Парку Победы.«Народов дружный хоровод» — культурные программы, показывающие многообразие традиций Поволжья.«Саратов — центр духовной жизни» — экскурсии по храмам разных конфессий, знакомство с духовными сокровищами региона.«Пшеничная столица Поволжья» — история хлеба и ремёсел, посещение музея «Саратовский калач».Каждый сезон туроператор разрабатывает новые однодневные и двухдневные туры, адаптированные под школьные программы и возрастные особенности. Организаторы подчёркивают: безопасность, образовательная ценность и яркие эмоции — приоритеты каждой поездки.Региональные туристические кампании и областные учреждения культуры готовы к приёму детских групп: маршруты утверждены, объекты проверены, организована координация с образовательными учреждениями и сопровождающими.