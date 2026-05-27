27 Мая 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 27 мая
В 2025 году государственный долг области снизился на 13,6 млрд рублей
17:30 | 27 мая
«Поезд здоровья» продолжает свою работу в Саратовской области
17:00 | 27 мая
Уникальную выставку мастериц лоскутного шитья можно увидеть в Доме работников искусств
16:20 | 27 мая
Спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова завоевала две золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике
15:05 | 27 мая
В регионе заработает программа патриотического воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления
13:00 | 27 мая
Саратовская область готова принять детские туристические группы в рамках программы «Дороги Победы»
11:30 | 27 мая
Последний звонок прозвенел для выпускников школы № 43
11:05 | 27 мая
Региональная творческая школа «Волжская радуга» стартует 1 июня
09:53 | 27 мая
Саратовские общественники требуют проверить, откуда взялись деньги на ресторан вместо картинной галереи
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
Саратовская область готова принять детские туристические группы в рамках программы «Дороги Победы»

Всероссийская военно-патриотическая программа Саратовской области «Дороги Победы» превращает школьные экскурсии в живые уроки истории.
 
Для ребят от 7 до 18 лет, в том числе из ЛНР и ДНР организуют различные маршруты по региону:
 
«Защитники неба» — история авиации и героические эпизоды, которые оживают в экспозициях и на тематических площадках.
 
«Город Милосердия» — экскурсия  по музею боевой и трудовой славы и Парку Победы.
 
«Народов дружный хоровод» — культурные программы, показывающие многообразие традиций Поволжья.
 
«Саратов — центр духовной жизни» — экскурсии по храмам разных конфессий, знакомство с духовными сокровищами региона.
 
«Пшеничная столица Поволжья» — история хлеба и ремёсел, посещение музея «Саратовский калач».
 
Каждый сезон туроператор разрабатывает новые однодневные и двухдневные туры, адаптированные под школьные программы и возрастные особенности. Организаторы подчёркивают: безопасность, образовательная ценность и яркие эмоции — приоритеты каждой поездки.
 
Региональные туристические кампании и областные учреждения  культуры готовы к приёму детских групп: маршруты утверждены, объекты проверены, организована координация с образовательными учреждениями и сопровождающими.
 