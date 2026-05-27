Региональная творческая школа «Волжская радуга» стартует 1 июня

просмотров: 137

Школа, приуроченная к 65‑й годовщине первого полёта человека в космос, пройдёт на базе Детского оздоровительного центра «Ровесник» (Марксовский район). Программа включает мастер‑классы, творческие лаборатории и вечерние встречи, направленные на развитие художественных и проектных компетенций участников.В июне и августе при учебно‑методическом центре будет работать летняя творческая студия «Юный художник», где под руководством опытных преподавателей дети отработают авторские техники и подготовят работы к выставкам и конкурсам.В августе в Вольске порядка 40 юных художников станут участниками Межрегионального фестиваля детского творчества «Вольские пленэры», посвящённого теме национального единства в художественном искусстве.Также в августе 15 воспитанников ДШИ - победители региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей отправятся в Моску на ежегодный детский культурный форум.Во время каникул туристические операторы Саратовской области организуют экскурсионные программы для детей и молодёжи, включающие тематические и познавательные выезды по культурным и историческим местам региона.