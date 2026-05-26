26 Мая 2026 ВТОРНИК
Новости
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
20:18 | 26 мая
Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  
17:05 | 26 мая
Мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель региона
16:30 | 26 мая
Саратовский политолог о фейковых каналах: Цель — нанести урон репутации
15:30 | 26 мая
Людмила Жуковская: Бюджет 2025 года — это забота о развитии региона
14:00 | 26 мая
Стартовало предварительное голосование «Единой России»
13:30 | 26 мая
Программные расходы области за четыре месяца 2026 года превысили 60 млрд рублей
12:30 | 26 мая
Узнать расписание транспорта можно с помощью чат-бота «Транспорт Саратова» в MAX
11:00 | 26 мая
В День защиты детей учреждения культуры Саратовской области проведут творческие праздники
10:00 | 26 мая
Саратовская область предлагает автотуристам увлекательные маршруты и современную логистику
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  

Новости
Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  

Учреждения культуры области подготовили насыщенную летнюю программу для детей: от спектаклей под открытым небом до интерактивных квестов и мастер‑классов. Мероприятия разработаны в рамках госпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области».
 
Программа объединила важные темы: Год единства народов России, 81‑ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне, пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, патриотическое и экологическое воспитание, а также знакомство с национальными культурами и традициями.
 
Мероприятия пройдут в парках, на школьных площадках, в детских лагерях, музеях и театрах.
 
С июня по август в детские лагеря будет приезжать мобильный комплекс областной универсальной научной библиотеки. Ребята смогут познакомиться с новыми книгами, принять участие в играх и интересных встречах. Областная библиотека им. Пушкина организует познавательные программы, литературные игры и патриотические часы на школьных площадках. 
 
- Мы стремимся, чтобы дети узнали больше о своей истории, развили таланты и подружились с чтением и искусством. Программа рассчитана на разные возрастные группы и учитывает интересы детей с разными потребностями. Наши мероприятия помогают развивать творческие способности, любознательность, а также формировать правильные ценности — патриотизм, уважение к природе и традициям, - отметила директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина Наталья Абрамова.
 
Киновидеоцентр организует летние кинопоказы художественных и анимационных фильмов в лагерях и на открытых площадках. В оздоровительном комплексе «Сокол» пройдут специальные киномероприятия  для детей и молодёжи из ДНР и ЛНР. Художественные и мультипликационные фильмы подготовили для ребят в кинотеатре «Победа» в рамках проекта «Победа для всей семьи».
 
Летняя творческая лаборатория на базе Дома работников искусств «Каникулы с пользой и вдохновением» включает 6 мастерских, занятия под руководством художников, балетмейстеров и вокалистов.
 
- Летняя кампания 2026 подарит детям яркие впечатления, новые умения и друзей, укрепит их здоровье и любовь к культуре. Мы убеждены: творческое  лето помогает вырастить всесторонне развитое поколение, - подчеркнула директор Саратовского областного Дома работников искусств Инна Десницкая.
 
Музей боевой и трудовой славы отправится в лагеря с интерактивными занятиями, мастер‑классами и лекциями по истории родного края. Государственный музей Федина и областной музей краеведения запустят игровые и познавательные площадки, мультимедийные викторины и выездные программы. Музей истории специальной военной операции предложит групповые экскурсии и военно‑патриотические образовательные мероприятия для участников летних центров. 
 
Театры области представят выездные спектакли и творческие встречи.
 
В Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина стартует образовательная программа: квесты, экскурсионный маршрут «Время первых» с мастер‑классами и творческими занятиями. 
 