Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  

Учреждения культуры области подготовили насыщенную летнюю программу для детей: от спектаклей под открытым небом до интерактивных квестов и мастер‑классов. Мероприятия разработаны в рамках госпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области».Программа объединила важные темы: Год единства народов России, 81‑ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне, пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, патриотическое и экологическое воспитание, а также знакомство с национальными культурами и традициями.Мероприятия пройдут в парках, на школьных площадках, в детских лагерях, музеях и театрах.С июня по август в детские лагеря будет приезжать мобильный комплекс областной универсальной научной библиотеки. Ребята смогут познакомиться с новыми книгами, принять участие в играх и интересных встречах. Областная библиотека им. Пушкина организует познавательные программы, литературные игры и патриотические часы на школьных площадках.- Мы стремимся, чтобы дети узнали больше о своей истории, развили таланты и подружились с чтением и искусством. Программа рассчитана на разные возрастные группы и учитывает интересы детей с разными потребностями. Наши мероприятия помогают развивать творческие способности, любознательность, а также формировать правильные ценности — патриотизм, уважение к природе и традициям, - отметила директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина Наталья Абрамова.Киновидеоцентр организует летние кинопоказы художественных и анимационных фильмов в лагерях и на открытых площадках. В оздоровительном комплексе «Сокол» пройдут специальные киномероприятия для детей и молодёжи из ДНР и ЛНР. Художественные и мультипликационные фильмы подготовили для ребят в кинотеатре «Победа» в рамках проекта «Победа для всей семьи».Летняя творческая лаборатория на базе Дома работников искусств «Каникулы с пользой и вдохновением» включает 6 мастерских, занятия под руководством художников, балетмейстеров и вокалистов.- Летняя кампания 2026 подарит детям яркие впечатления, новые умения и друзей, укрепит их здоровье и любовь к культуре. Мы убеждены: творческое лето помогает вырастить всесторонне развитое поколение, - подчеркнула директор Саратовского областного Дома работников искусств Инна Десницкая.Музей боевой и трудовой славы отправится в лагеря с интерактивными занятиями, мастер‑классами и лекциями по истории родного края. Государственный музей Федина и областной музей краеведения запустят игровые и познавательные площадки, мультимедийные викторины и выездные программы. Музей истории специальной военной операции предложит групповые экскурсии и военно‑патриотические образовательные мероприятия для участников летних центров.Театры области представят выездные спектакли и творческие встречи.В Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина стартует образовательная программа: квесты, экскурсионный маршрут «Время первых» с мастер‑классами и творческими занятиями.