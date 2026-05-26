Мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель региона

На публичных слушаниях министр финансов области Ирина Бегинина подробно рассказала о мерах социальной поддержки, реализованных в 2025 году.«Своевременно и в полном объеме исполнены все социальные обязательства перед гражданами. С учетом взносов на обязательное медицинское страхование нетрудоспособного населения области расходы бюджета на эти цели превысили 47,7 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей перечислены Социальному фонду России под федеральные средства на универсальное пособие на детей. Выплаты данной категории составили суммарно 21,7 млрд рублей», — подчеркнула министр.В течение 2025 года предусмотрены расходы на выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны к юбилейной дате Победы, а также новые меры, направленные на улучшение демографической ситуации - поддержку беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения, и женщин, родивших второго ребенка до достижения возраста 25 лет.С целью развития детско-юношеского спорта по решению губернатора Романа Бусаргина введена новая мера поддержки для тренеров дворовых футбольных команд - премирование за победу в соревнованиях на кубок губернатора.Сохранены и введенные годом ранее дополнительные меры для многодетных семей, доплаты отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания населения области, специалистам в сфере образования и здравоохранения. Эти и другие выплаты потребовали суммарно более 15,3 млрд рублей областных средств.«Особое внимание уделялось поддержке наших защитников. В области действует свыше 30 мер с общим объемом финансирования порядка 20 млрд рублей», – подчеркнула руководитель ведомства.В целях обеспечения их дополнительной социальной поддержкой с прошлого года реализуется региональная программа «Наши герои», в рамках которой можно бесплатно пройти профессиональную переподготовку для последующего трудоустройства в исполнительных органах области, органах местного самоуправления области и их подведомственных организациях.