Саратовский политолог о фейковых каналах: Цель — нанести урон репутации

Как отмечает заведующий кафедрой политических наук ПИУ имени Столыпина Иван Бирюлин, упомянутые в сюжете телеграм-каналы хорошо известны в медийных кругах региона.«На этих площадках систематически публикуется компрометирующая информацию о силовиках, чиновниках и бизнесменах, неугодных «кукловоду». Данные ресурсы используются для информационного давления и шантажа, а их деятельность не имеет ничего общего с профессиональной журналистикой.Подобные каналы не просто распространяют фейки, а формируют целую экосистему информационного давления. Их деятельность, как правило, ничем не подкреплена и не опирается на проверенные факты. Для них характерно полное отсутствие редакционных стандартов, профессиональной этики и ответственности перед аудиторией. Главная цель таких ресурсов — не объективное информирование, а создание резонанса, привлечение внимания любой ценой и манипуляция общественным мнением.Зачастую подобные публикации наносят существенный урон репутации, даже если впоследствии информация официально опровергается. Эффект от вброса уже достигнут: общественное мнение сформировано, доверие подорвано. Это создаёт в обществе атмосферу недоверия, напряжённости и подозрительности», — подчеркнул политолог.