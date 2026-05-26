Людмила Жуковская: Бюджет 2025 года — это забота о развитии региона
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», глава Общественного совета при министерстве финансов Саратовской области Людмила Жуковская прокомментировала публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2025 год. Общественница выразила благодарность Губернатору области и Правительству региона за ответственное исполнение бюджета и внимание к социальным вопросам.
«Радует, что особое внимание уделяется нашим защитникам — более 20 млрд рублей направлено на их поддержку, а программа «Наши герои» даёт реальные возможности для новой профессиональной жизни после службы. Это очень важно и ценно для всех нас.
Отдельно хочется отметить поддержку муниципалитетам — более 74 млрд рублей — это действительно существенная помощь, которая позволяет решать самые насущные проблемы на местах.
Сохранены средства на реализацию инициативных проектов граждан. Благодаря этой программе в 2025 году реализовано 148 объектов инфраструктуры, в том числе десятки проектов по водоснабжению. Приятно видеть, что жители, бизнес и власть работают вместе, а вклад граждан и предпринимателей только усиливает эффект», - рассказала Людмила Жуковская.
