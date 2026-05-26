Стартовало предварительное голосование «Единой России»

просмотров: 122

Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательства, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.«Единая Россия» — партия Президента и партия народного большинства. Вместе с жителями мы формируем списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе», — подчеркнула Людмила Болилая.Голосование продлится до 31 мая включительно, зарегистрироваться для голосования можно до 29 мая.«Процедура максимально открытая и прозрачная. Жители Саратовской области сами определяют, кому доверить право бороться за депутатские мандаты. Важен голос каждого! «Единая Россия» сделала процедуру предварительного голосования максимально комфортной и конкурентной. Партия открыто и гласно, на основании мнения жителей определяет кандидатов на выборы», - заявил депутат Саратовской областной Думы, руководитель исполкома регионального отделения партии Сергей Гладков.