Стартовало предварительное голосование «Единой России»
Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, могут зарегистрированные через Госуслуги или мос.ру (для жителей Москвы — прим. ред.) избиратели.
Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательства, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.
«Единая Россия» — партия Президента и партия народного большинства. Вместе с жителями мы формируем списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе», — подчеркнула Людмила Болилая.
Голосование продлится до 31 мая включительно, зарегистрироваться для голосования можно до 29 мая.
«Процедура максимально открытая и прозрачная. Жители Саратовской области сами определяют, кому доверить право бороться за депутатские мандаты. Важен голос каждого! «Единая Россия» сделала процедуру предварительного голосования максимально комфортной и конкурентной. Партия открыто и гласно, на основании мнения жителей определяет кандидатов на выборы», - заявил депутат Саратовской областной Думы, руководитель исполкома регионального отделения партии Сергей Гладков.
