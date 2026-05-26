Программные расходы области за четыре месяца 2026 года превысили 60 млрд рублей
На финансирование 21 государственной программы Саратовской области за первый квартал 2026 года направлено 60,0 млрд рублей, или 87,7% от совокупных расходов областного бюджета.
Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 41,2 млрд рублей, в том числе:
развитие образования – 16,3 млрд рублей;
развитие здравоохранения – 13,5 млрд рублей;
социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 8,3 млрд рублей;
культура – 1,9 млрд рублей;
развитие физической культуры и спорта, молодежной политики – 1,2 млрд рублей.
