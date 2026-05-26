В День защиты детей учреждения культуры Саратовской области проведут творческие праздники

31 мая в Парке покорителей космоса пройдёт большой праздник, посвящённый Дню защиты детей. Гостей ждут:- интерактивные активности,- концертные выступления,- финал и дефиле конкурса «Звёздный стиль» (начало в 13:00).Участникам конкурса предлагается создать космический головной убор из любых материалов, подать заявку и принять участие в празднике.Подробности и условия участия по ссылке: https://vk.com/park.gagarin.official?w=wall-187931081_25891 июня, в Международный день защиты детей, в 18:00 на площади перед Саратовским областным центром народного творчества имени Л.А. Руслановой состоится праздник «Это звонкое лето».Ещё до официального открытия все желающие смогут принять участие в акции «Здорово жить здорово!» – дети превратят асфальт в холст, создавая яркие рисунки мелом.В программе калейдоскоп творческих номеров от коллективов Центра в самых разных жанрах: от хореографии до вокала и театральных миниатюр.Оба мероприятия станут настоящим подарком для детей и их семей – наполненными радостью, творчеством и летним настроением!