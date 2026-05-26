Саратовская область предлагает автотуристам увлекательные маршруты и современную логистику

Саратовская область активно развивает автомобильный туризм, предлагая путешественникам удобные маршруты, продуманную логистику и разнообразные достопримечательности. Регион становится всё более привлекательным для тех, кто ценит свободу передвижения и возможность самостоятельно исследовать новые места в своём темпе.



В области уже утверждены автомобильные туристские маршруты, ведётся работа по улучшению:
- дорожной инфраструктуры,
- зон сервиса для автотуристов,
- обеспечения туристических направлений современной связью и навигацией.

Наибольшей популярностью пользуются два маршрута:
— Саратов – Утёс Степана Разина,
— Саратов – Петровск.

Важным достижением стало включение Саратова и Петровска в новый федеральный туристический маршрут в 2026 году.

Развитие автотуризма закреплено как один из приоритетов региона до 2035 года и реализуется в соответствии с поручениями Президента России и национальной концепцией развития автомобильного туризма.

«Регион второй год подряд успешно участвует в мероприятиях нацпроекта Президента Владимира Путина „Туризм и гостеприимство“ и входит в число лидеров по исполнению. Среди практических результатов – утверждение региональной программы развития автотуризма, включение области в федеральные туристические маршруты и работа над расширением инфраструктуры для путешественников. Благодаря нацпроекту мы видим реальный рост интереса к Саратовской области. Новые маршруты привлекают тысячи туристов, открывая уникальное сочетание истории, природы и гостеприимства», – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.