Саратовская область предлагает автотуристам увлекательные маршруты и современную логистику

В области уже утверждены автомобильные туристские маршруты, ведётся работа по улучшению:- дорожной инфраструктуры,- зон сервиса для автотуристов,- обеспечения туристических направлений современной связью и навигацией.Наибольшей популярностью пользуются два маршрута:— Саратов – Утёс Степана Разина,— Саратов – Петровск.Важным достижением стало включение Саратова и Петровска в новый федеральный туристический маршрут в 2026 году.Развитие автотуризма закреплено как один из приоритетов региона до 2035 года и реализуется в соответствии с поручениями Президента России и национальной концепцией развития автомобильного туризма.«Регион второй год подряд успешно участвует в мероприятиях нацпроекта Президента Владимира Путина „Туризм и гостеприимство“ и входит в число лидеров по исполнению. Среди практических результатов – утверждение региональной программы развития автотуризма, включение области в федеральные туристические маршруты и работа над расширением инфраструктуры для путешественников. Благодаря нацпроекту мы видим реальный рост интереса к Саратовской области. Новые маршруты привлекают тысячи туристов, открывая уникальное сочетание истории, природы и гостеприимства», – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.