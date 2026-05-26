В школах Саратовской области завершается учебный год для более чем 240 тысяч учащихся
Сегодня в образовательных учреждениях региона проходят торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. Более 240 тысяч школьников Саратовской области прощаются с уроками до начала летних каникул.
На постоянно действующем совещании правительства региона губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что главный приоритет при проведении мероприятий «Последний звонок» и последующей итоговой аттестации – безопасность. Он поручил всем профильным службам работать в усиленном режиме в этот период.
Особое внимание глава региона обратил на участие представителей власти в праздничных мероприятиях:
«Приоритет должен отдаваться небольшим школам, особенно в опорных сельских населённых пунктах. Вы отправляетесь туда не только для того, чтобы поздравить детей, педагогов и родителей с праздником. Как представители органов власти, вы должны поддерживать школы в решении самых сложных вопросов. Учитывая, что впереди летние каникулы, когда учебный процесс не ведётся, есть время, например, чтобы проводить ремонтные работы и приобретать дополнительное оборудование», – резюмировал Роман Бусаргин.
Таким образом, завершение учебного года становится не только поводом для праздника, но и возможностью для подготовки школ к новому учебному году.
