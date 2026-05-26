26 Мая 2026 ВТОРНИК
20:19 | 26 мая
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства  
20:18 | 26 мая
Спектакли, мультфильмы, квесты, мастер-классы и многое другое ждет юных жителей области на летних каникулах  
17:05 | 26 мая
Мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель региона
16:30 | 26 мая
Саратовский политолог о фейковых каналах: Цель — нанести урон репутации
15:30 | 26 мая
Людмила Жуковская: Бюджет 2025 года — это забота о развитии региона
14:00 | 26 мая
Стартовало предварительное голосование «Единой России»
13:30 | 26 мая
Программные расходы области за четыре месяца 2026 года превысили 60 млрд рублей
12:30 | 26 мая
Узнать расписание транспорта можно с помощью чат-бота «Транспорт Саратова» в MAX
11:00 | 26 мая
В День защиты детей учреждения культуры Саратовской области проведут творческие праздники
10:00 | 26 мая
Саратовская область предлагает автотуристам увлекательные маршруты и современную логистику
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В школах Саратовской области завершается учебный год для более чем 240 тысяч учащихся

Сегодня в образовательных учреждениях региона проходят торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. Более 240 тысяч школьников Саратовской области прощаются с уроками до начала летних каникул.


На постоянно действующем совещании правительства региона губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что главный приоритет при проведении мероприятий «Последний звонок» и последующей итоговой аттестации – безопасность. Он поручил всем профильным службам работать в усиленном режиме в этот период.

Особое внимание глава региона обратил на участие представителей власти в праздничных мероприятиях:
«Приоритет должен отдаваться небольшим школам, особенно в опорных сельских населённых пунктах. Вы отправляетесь туда не только для того, чтобы поздравить детей, педагогов и родителей с праздником. Как представители органов власти, вы должны поддерживать школы в решении самых сложных вопросов. Учитывая, что впереди летние каникулы, когда учебный процесс не ведётся, есть время, например, чтобы проводить ремонтные работы и приобретать дополнительное оборудование», – резюмировал Роман Бусаргин.

Таким образом, завершение учебного года становится не только поводом для праздника, но и возможностью для подготовки школ к новому учебному году.