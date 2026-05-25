В Саратове появился мурал еще одного героя СВО

В Саратове завершено создание мурала в честь участника специальной военной операции, гвардии сержанта ВДВ Виталия Писарева. Портрет героя появился на фасаде дома на проспекте Героев Отечества, сообщается на официальной странице Саратовской области в социальных сетях.Виталий Писарев родился в поселке Татищево Саратовской области. После окончания Саратовского государственного технического университета имени Гагарина прошел срочную службу, а затем продолжил карьеру в армии по контракту.Он служил в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и дважды принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Трагически погиб в марте 2022 года во время спецоперации. Указом президента России награжден орденом Мужества посмертно.Мурал создан в рамках партийного проекта "Историческая память", реализуемого "Единой Россией".Автором работы выступил саратовский художник Дмитрий Жумаев. Он также является автором мурала в память о Герое России Александре Аксенове.Напомним, место для мурала выбрали мама и вдова героя Алёна и Елена Писаревы. Елена Писарева рассказала, что вместе с двумя дочерьми проживает по соседству.