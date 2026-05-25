25 Мая 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:30 | 25 мая
В Саратове появился мурал еще одного героя СВО
17:17 | 25 мая
Президент РФ поддержит участников СВО на выборах
13:30 | 25 мая
Отряд «Тайфун 2» из Саратова стал победителем региональной игры «Зарница 2.0»
12:00 | 25 мая
37 медалей и третье командное место завоевали пловцы школы «РиФ» на чемпионате России в Калуге
11:00 | 25 мая
Фестиваль «Точка притяжения - Поехали!» объединил гостей Парка покорителей космоса
10:11 | 25 мая
Легендарный космонавт Сергей Крикалёв посетил место приземления Юрия Гагарина
22:09 | 24 мая
Строительство школы на 1 100 мест в Ленинском районе Саратова: готовность 22 %
16:04 | 24 мая
В парке «Дружба» села Александров Гай высадили 100 новых дубков
17:39 | 23 мая
В Саратове пройдет межрегиональный этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции»
12:03 | 23 мая
Туриада2026: итоги, награждение и международное участие – делегации федеральных округов и команды стран СНГ
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове появился мурал еще одного героя СВО

Новости
В Саратове появился мурал еще одного героя СВО




В Саратове завершено создание мурала в честь участника специальной военной операции, гвардии сержанта ВДВ Виталия Писарева. Портрет героя появился на фасаде дома на проспекте Героев Отечества, сообщается на официальной странице Саратовской области в социальных сетях.

Виталий Писарев родился в поселке Татищево Саратовской области. После окончания Саратовского государственного технического университета имени Гагарина прошел срочную службу, а затем продолжил карьеру в армии по контракту.

Он служил в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и дважды принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Трагически погиб в марте 2022 года во время спецоперации. Указом президента России награжден орденом Мужества посмертно.

Мурал создан в рамках партийного проекта "Историческая память", реализуемого "Единой Россией".

Автором работы выступил саратовский художник Дмитрий Жумаев. Он также является автором мурала в память о Герое России Александре Аксенове.

Напомним, место для мурала выбрали мама и вдова героя Алёна и Елена Писаревы. Елена Писарева рассказала, что вместе с двумя дочерьми проживает по соседству.