Президент РФ поддержит участников СВО на выборах

«Мы всячески будем вас поддерживать, когда сказал «мы», имея в виду и Администрацию Президента, и себя лично. Но в конечном итоге выбор за теми людьми, интересы которых вы будете представлять в парламенте», — сказал Путин.«Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьёзных испытаний, – думаю о том, что вам и нужно передавать, в такие руки, как ваши, будущее страны», — сказал участникам СВО Владимир Путин.Списки кандидатов в депутаты от Саратовской области пока еще формируются. В настоящий момент известно, что от «Единой России» в предварительном голосовании примут участие 32 участника СВО, 7 из которых – финалисты региональной программы «Наши Герои».